Leipzig: Unfall mit zwei Verletzten – Mann fährt in Gegenverkehr

Leipzig. Auf der Prager Straße kam es am Nachmittag nahe zwischen Meusdorf und Liebertwolkwitz zu einem Unfall mit zwei Verletzten. Laut Polizei fuhr ein 74-jähriger Mann in die Gegenspur und verletzte sich in der Folge schwer. Der Fahrer des Autos, mit dem der 74-Jährige kollidierte, wurde ebenfalls verletzt, wenn auch glücklicherweise nur leicht.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Mehrere Rettungswagen sowie ein Hubschrauber waren nach dem Unfall um etwa 15.20 Uhr vor Ort. Beide Verletzten wurden medizinisch behandelt. Die Prager Straße musste zwischenzeitlich gesperrt werden.

Laut Polizeisprecher war der 74-Jährige auf dem Weg von Liebertwolkwitz nach Probstheida. Durch den Unfall wurde sein Auto schwer beschädigt. Man habe das Fahrzeug mit technischen Geräten zerteilen müssen, um an den Verletzten zu gelangen, so die Leipziger Feuerwehr.

LVZ