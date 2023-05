Fußgänger bei Unfall im Leipziger Zentrum-Nord verletzt

Newsletter „Leipzig Update“

Der Dienstag in Leipzig: Sind sächsische Männer die besseren Väter?

So einfach ist das natürlich nicht zu beantworten - und schon gar nicht pauschal für jeden Einzelnen. Aber die Tatsache, dass Väter in Sachsen öfter als Männer in anderen Bundesländern Elternzeit für sich beanspruchen, um sich die Betreuung ihrer Kinder mit den Müttern zu teilen, klingt zumindest gut. Allerdings: Es gibt auch bei dieser Medaille eine Kehrseite.