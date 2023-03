Abschleppwagen und Tram stoßen zusammen: Stau auf der Käthe-Kollwitz-Straße

Die GRK Gruppe mit Sitz in Leipzig investiert in Taucha – und hat zwei Ankäufe getätigt. In der Lindnerstraße soll ein Wohnquartier entwickelt werden, auch an einem weiteren Standort gab es einen Zukauf. Es sei nicht der letzte Zuwachs im Leipziger Umland, heißt es beim Unternehmen. Weitere Städtenamen kursieren bereits.