Unwetter über Leipzig: Entwurzelte Bäume, LVB-Verkehr eingeschränkt

Leipzig. Über der Messestadt hat sich am Freitagabend ein Unwetter entladen. Es brachte Starkregen, Sturmböen und Gewitter. Bäume stürzten im Stadtgebiet um. Die Leipziger Verkehrsbetriebe (LVB) schreiben auf Twitter, dass es wegen des heftigen Unwetters auf allen Linien zu erheblichen Unregelmäßigkeiten kommt. Auch der S-Bahn Verkehr ist wegen umgestürzter Bäume beeinträchtigt.

Die Polizeidirektion Leipzig gab auf Nachfrage der LVZ bekannt, dass es innerhalb von 45 Minuten mehr als 30 Einsätze gab. Gegen 20.40 Uhr gingen immer noch Notrufe ein, allerdings habe es zu jenem Zeitpunkt keine Verletzten gegeben. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnte vor einem starken Gewitter. Demzufolge waren Blitzeinschläge, umfallende Bäume sowie abgedeckte Dächer und vereinzelter Hagel möglich. Auch über Halle fegte das Unwetter hinweg und beendete das Lampionfest vorerst. Da die Technik ausfiel, wurden die geplanten Konzerte kurzfristig abgesagt.

Starkregen über der Leipziger Red Bull Arena Ein Unwetter mit Starkregen und Sturmböen hat am Freitagabend Leipzig getroffen. Auch die Fußballfans in der Red Bull Arena waren betroffen. © Quelle: LVZ

Gewitter, Hagel und Sonne – bunt gemischtes Wochenende

„In der Nacht zum Samstag kann es kräftige Gewitter geben“, erklärt Cathleen Hickmann, Meteorologin beim Deutschen Wetterdienst. Die Gewitter könnten Sturmböen, Hagel und Schauer mitbringen. „Ein starkes Sommergewitter also – das auch Potenzial für Unwetter hat.“ Würde das Gewitter sich zum Unwetter über Leipzig auswachsen, würde es Starkregen mit bis zu 35 Litern pro Quadratmetern in kurzer Zeit sowie schwere Sturmböen mit sich bringen.

Wenn diese Gewitterlage sich Samstagvormittag verzogen hätte, würde dann allerdings kühlere Luft kommen. „Mit Glück kommen wir am Samstag auf 25, 26 Grad zusammen mit einem Mix aus Sonne und Wolken“, so die Meteorologin weiter. Das sei die einzige Chance für sommerliches Badewetter am Wochenende – jedoch mit dem Risiko auf Schauer zwischendurch. „Richtung Abend wird es aber immer trockener“, erklärt Hickmann.

Dauerregen bis Dienstag – aber der Sommer ist noch nicht vorbei

„In der Nacht zum Sonntag wird es mit 14 bis 15 Grad schon deutlich kühler, aber die Sonne am Sonntagvormittag beschert uns Temperaturen um die 22 Grad.“ Doch dann kämen am Nachmittag wieder Wolken, die langandauernden Regen mit sich bringen – möglicherweise sogar bis zum Dienstag. Für Meteorologin Hickmann ist der Sommer aber noch nicht vorbei: „Zwar endet der Sommer aus meteorologischer Sicht am 1. September. Doch es wird bestimmt noch einige schöne Sommertage im September geben.“

Rückblickend sei der August im Vergleich der vergangenen dreißig Jahre nasser als sonst gewesen. „In den Stationen in Schkeuditz und Holzhausen hatten wir im Mittel Werte von 59 beziehungsweise 66 Litern pro Quadratmeter im August. In beiden Orten haben wir jetzt schon über 70 Liter gemessen – und jetzt kommt auch noch der Niederschlag der kommenden Tage dazu.“ Doch das sei angesichts der letzten trockenen Monate eher eine gute Nachricht.

LVZ