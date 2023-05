﻿Prozess gegen Leipziger LVB-Kontrolleur: „Ich dachte, ich müsste sterben“

Bundesweit für Entsetzen sorgte vor knapp drei Jahren eine aus dem Ruder gelaufene Fahrscheinkontrolle in einer Leipziger Straßenbahn. Am Dienstag wurde der angeklagte LVB-Kontrolleur verurteilt.

Leipzig. „Hören sie sofort auf, er stirbt, er kriegt keine Luft, lassen sie ihn los!“ Es waren schockierende Szenen, die vor knapp drei Jahren auf einem Handy-Video zu sehen waren: Ein Kontrolleur der Leipziger Verkehrsbetriebe (LVB) hält einen Schwarzfahrer im Schwitzkasten, würgt ihn bis zur Bewusstlosigkeit, während Zeugen erschrocken auf ihn einreden. Bundesweit reagierte die Öffentlichkeit entsetzt, nachdem zufällig anwesende Redakteure des Stadtmagazins Kreuzer die Aufnahme via Twitter verbreiteten. Erst ein paar Wochen zuvor war der Afroamerikaner Georg Floyd bei seiner Festnahme in Minneapolis in einer ähnlichen Situation ums Leben gekommen.