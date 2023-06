Leipzig verbietet „Tag X“-Demo - das war der Donnerstag

Guten Abend, liebe Leserinnen und Leser,

bei Twitter kursierte die Nachricht schon seit gestern, heute um 18.08 Uhr verkündete es die Stadt Leipzig offiziell: Die Großdemo am „Tag X“ nach dem Urteil gegen Lina E. wird verboten. Betroffen ist ein Aufzug, zu dem am Samstag tausende gewaltbereite Linksextremisten aus ganz Europa erwartet wurden. Die Gefahr einer möglichen Eskalation am Wochenende ist damit jedoch nicht gebannt.

Das Gewaltpotenzial, das sich hier äußert, ist enorm und inakzeptabel. Burkhard Jung Leipzigs Oberbürgermeister (SPD)

Das Ordnungsamt begründet das Verbot damit, dass die „öffentliche Sicherheit unmittelbar gefährdet“ ist. Grundlage seien die Gefahrenprognosen von Polizei und Verfassungsschutz. Die Demo sollte von Connewitz in die Innenstadt führen, während zeitgleich zehntausende Menschen beim Stadtfest feiern, zum Grönemeyer-Konzert in der Red-Bull-Arena anreisen und beim Sachsenpokalfinale zwischen Lok Leipzig und dem Chemnitzer FC in Probstheida mitfiebern.

Schon am Mittwochabend kam es im Lene-Voigt-Park während einer Demo zu Ausschreitungen. © Quelle: Dirk Knofe

Dass das lange fragliche Fußballspiel stattfinden kann, steht seit heute offiziell fest. Und auch die anderen Veranstaltungen sollen wie geplant über die Bühne gehen. Besucher müssen sich jedoch auf Polizeiüberprüfungen einstellen. Ab Freitag wird eine Kontrollzone eingerichtet, die große Teile des Stadtgebiets umfasst - auch um Krawalle mit verletzten Beamten wie bei der Free-Lina-Demo am Mittwochabend im Leipziger Osten zu verhindern.

Leipzig Update Täglich gegen 19 Uhr alle wichtigen Nachrichten aus Leipzig und Sachsen Abonnieren Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der zu.

Extremisten rufen derweil auf, nun „erst recht“ nach Leipzig zu kommen. Dezentrale Aktionen sind zu befürchten. Leipzig vor dem „Tag X“: Frank Döring und André Böhmer fassen den Stand der Dinge zusammen.

Bild des Tages

"Längster Soundcheck der Welt": Sieben Stunden lang klangen heute Songs wie "Du hast den Farbfilm vergessen“ oder „99 Luftballons“ über den Markt. Es war ein Vorgeschmack auf Freitag: Drei Tage lang wird in der Innenstadt dann das 30. Leipziger Stadtfest mit großem Programm gefeiert. © Quelle: Andre Kempner

Drei persönliche Lese-Empfehlungen für Sie

Warum kam Lina E. trotz Haftstrafe frei? Mehr als fünf Jahre soll Lina E. in Haft – nach zweieinhalb Jahren Untersuchungshaft wurde die verurteilte Leipziger Studentin aber aus dem Gefängnis entlassen. Mehr als fünf Jahre soll Lina E. in Haft – nach zweieinhalb Jahren Untersuchungshaft wurde die verurteilte Leipziger Studentin aber aus dem Gefängnis entlassen. Die Hintergründe erklärt Matthias Puppe.

Kinder waren sein Leben: Sascha Engel war mehr als nur „Elternsprecher“, er bot Kindern und Jugendlichen eine Bühne, blieb dabei aber immer im Hintergrund. Nun ist der 51-Jährige aus Großbothen (Kreis Leipzig) gestorben. Seine Corona-Erkrankung wurde für ihn zum Anfang vom Ende, Sascha Engel war mehr als nur „Elternsprecher“, er bot Kindern und Jugendlichen eine Bühne, blieb dabei aber immer im Hintergrund. Nun ist der 51-Jährige aus Großbothen (Kreis Leipzig) gestorben. Seine Corona-Erkrankung wurde für ihn zum Anfang vom Ende, berichtet Haig Latchinian.

Erdbeeren pflücken: Wer Erdbeeren nicht nur essen, sondern auch mit den eigenen Händen ernten möchte, der hat ab sofort in Leipzig und im Umland Gelegenheit. Wer Erdbeeren nicht nur essen, sondern auch mit den eigenen Händen ernten möchte, der hat ab sofort in Leipzig und im Umland Gelegenheit. Wo es Felder zum Selberpflücken gibt, zeigt unser Überblick.

Das war sonst wichtig

Das wird morgen wichtig

Kontrollbereich in Leipzig: Rund um den „Tag X“ richtet die Polizei eine Kontrollzone in weiten Teilen der Stadt ein. Sie gilt von Freitag, 18 Uhr, bis Sonntag, 18 Uhr. Rund um den „Tag X“ richtet die Polizei eine Kontrollzone in weiten Teilen der Stadt ein. Sie gilt von Freitag, 18 Uhr, bis Sonntag, 18 Uhr. Was das konkret bedeutet, erklären wir hier.

Eröffnung der Stiftung „Forum Recht“: In der Universitätsstraße informieren unter anderem OBM Burkhard Jung und Stiftungsdirektorin Henrike Claussen über die Ziele der Stiftung. Leipzigs Bürger sind zu Tagen der offenen Tür eingeladen.

Beginn des Leipziger Stadtfest: Los geht es ab 18 Uhr unter anderem mit Los geht es ab 18 Uhr unter anderem mit Auftritten der Firebirds und Four Roses.

Ich wünschen Ihnen einen schönen Abend.

Ihr Robert Nößler

Mitglied der Chefredaktion

Abonnieren Sie auch

RB-Newsletter „Direktabnahme“

Alles Wichtige vor dem DFB-Pokalfinale am Samstag gegen Eintracht Frankfurt erfahren Sie am Freitagnachmittag direkt aus der LVZ-Sportredaktion im Newsletter „Direktabnahme“.

Hier abonnieren

LVZ