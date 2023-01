﻿Notenspursalons in Leipzig mit faszinierenden Frauen und einer Prise Afrika

Leipzig. Die Corona-Pause ist vorbei: „… das ewig Weibliche zieht uns hinan“ ist einer der sieben Notenspursalons im Februar/Anfang März überschrieben, bei der Musik erklingt, die von faszinierenden Frauen geschrieben worden ist. Anders als Clara Schumann und Fanny Hensel sind einige, wie Amelie Nikisch, wohl eher in Vergessenheit geraten. Das Trio TastoCorno möchte einige Werke von Frauen vorstellen, die einen festen Platz im gängigen Konzertrepertoire Leipzigs verdient hätten. Darunter auch Ethel Smyth und Maria Szymanowska.

Der Verein Notenspur hat 2009 begonnen, die Traditionen der musikalischen Salons aufleben zu lassen. In den großen Salons des 19. Jahrhunderts war es üblich, dass Klassik-Liebhaber dem Pianisten oder dem Ensemble bei einem Gläschen lauschen, um hinterher am Stehtisch mit den Künstlern zu plaudern. „Wir sind Salonliebhaber, treffen ins immer in Salons in der ganzen Stadt“, sagt Eva Meitner, die beim Trio TastoCorno am Klavier sitzt. „Für uns als Musiker ist es schön, fernab vom großen Orchester mit dem Publikum ins Gespräch zu kommen“, ergänzt Mezzosopranistin Juliane Harberg. Das hört Werner Schneider, der Chef des Vereins Notenspur, gern: „Wir sind froh, nach der Corona-Pause endlich wieder einen großartigen Notenspur-Jahrgang anbieten zu können“, sagt er.

Das Trio TastoCorno mit Eva Meitner, Juliane Harberg und Katharina Hesse (von links) spielt zum Notenspursalon 2023. Im Hintergrund: Werner Schneider, der Vorsitzende des Vereins Notenspur. © Quelle: André Kempner

Das Trio TastoCorna ist am 25. Februar, 16 Uhr, im Wintergarten-Salon des Bläserhauses der Hochschule für Musik und Theater zu hören. Der Auftakt der diesjährigen Salons ist aber bereits am 4. Februar, 19 Uhr, im Schumann-Haus in der Inselstraße. Dort setzt sich das klassische Lied-Duo Sophie Sauter und Götz Payer, ergänzt von Live-Elektronik sowie einem Violoncello, mit Liedern von Robert Schumann auseinander.

Serviert wird in den Salons ein Bukett aus verschiedensten Geschmacksrichtungen, beispielsweise gewürzt mit einer Prise Afrika, mit Musikkabarett und faszinierenden Frauen, dazu etwas alte Musik. „Die Angebote sind unterschiedlich – letztlich geht es aber doch nur um das eine: die Musik“, so Schneider. So gibt es am 26. Februar, 11 Uhr, wieder den beliebten Kindersalon im MDR-Studio am Augustusplatz. „Mopaya – Eine Geschichte aus Afrika“ ist dieser überschrieben.

Der Kartenvorverkauf in den jeweiligen Einrichtungen hat begonnen.

Weitere Infos unter www.notenspur-leipzig.de