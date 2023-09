﻿ Hupkonzerte und Staus in Leipzig: Verkehrspolizeichef kritisiert Chaos auf Kreuzungen

Stillstand in Rushhour

Warum kommt es auf Leipzigs großen Kreuzungen immer wieder zum Stillstand? Weil viele nicht wüssten, was in der Straßenverkehrsordnung steht, sagt Michael Fengler, der Chef der Verkehrspolizei in Leipzig.

