Vor fünf Jahren stellte der Leipziger Stadtrat die Weichen für eine nachhaltige Verkehrspolitik und definierte zugleich konkrete Schritte. Ein Zwischenfazit.

Leipzig. Ein Viertel weniger Autoverkehr bis zum Jahr 2030, dafür sollen die Leipziger mehr mit Fahrrad, Bus und Straßenbahn fahren oder zu Fuß gehen. Das ist die Kernaussage der Mobilitätsstrategie, die der Stadtrat vor fünf Jahren beschlossen hatte. Mittlerweile entwickelte Oberbürgermeister Burkhard Jung (SPD) die Vision von urbaner Mobilität noch weiter, will Autoparkplätze in Grünflächen und Freisitze verwandeln. Vor dem Stadtrat sprach er in dieser Woche von autofreien Straßen vor Schulen und einem zweiten City-Tunnel.