Eingeschränkter Service: Diese Leipziger Bürgerbüros schließen zeitweise früher

Leipzig. Einige Bürgerbüros in Leipzig haben an zwei Tagen im Januar nur mit eingeschränktem Service geöffnet. Grund dafür sind interne Veranstaltungen, wie die Stadt am Dienstag mitteilte. Die Bürgerbüros Schönefeld, Stötteritzer Straße, Liebertwolkwitz, Gohlis-Center, Leutzsch, Böhlitz-Ehrenberg und Wiederitzsch sind am Mittwoch, den 18. Januar, nur bis 13 Uhr geöffnet. Auch Dokumente können dort ab 13 Uhr nicht mehr abgeholt werden.

In der darauffolgenden Woche schließen die Bürgerbüros Ratzelbogen und Südwest-Zentrum am Mittwoch, den 25. Januar, ebenfalls bereits um 13 Uhr und damit eine Stunde früher als zu den regulären Öffnungszeiten.

Die Stadt weist darauf hin, dass der Kontakt via E-Mail unter buergerbueros@leipzig.de sowie die Onlineterminvereinbarung unter www.terminvereinbarung.leipzig.de jederzeit möglich ist.

Von LVZ