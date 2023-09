﻿ Vermieter aus Wien kündigt linkem Verein in Eisenbahnstraße: Aktive wollen sich „nicht unterkriegen lassen“

Kostenfrei bis 15:28 Uhr lesen

Kultusministerium eingeschaltet

Ärger an Taro-Schule Leipzig: Lehrer verpflichtet Schüler zur Teilnahme an Klima-Demo

An der Gerda-Taro-Schule Leipzig hat ein Lehrer seine Klasse zur Teilnahme an der Demo „Fridays for Future“ verpflichtet. Eltern wehrten sich dagegen. Jetzt liegt der Vorgang beim Kultusministerium. Das spricht von einer Grenzüberschreitung.