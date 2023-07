Polizei findet gesuchte 15-Jährige und bringt sie zurück in Klinik

Leipzig. Die Leipziger Polizei hat eine als vermisst gemeldete 15-Jährige wiedergefunden. Sie wurde in ein Krankenhaus gebracht, wie die Beamten am Freitag mitteilten. Die gesundheitlich angeschlagene Jugendliche war am Montagnachmittag aus dem Uniklinikum verschwunden und seitdem gesucht worden.

Nähere Angaben zu den Umständen machte die Polizei nicht. Die Öffentlichkeitsfahndung ist beendet.

LVZ