Vermisste 79-Jährige aus Leipzig ist wieder da

Leipzig. Die Suchaktion der Leipziger Polizei nach einer vermissten Seniorin in Zentrum-Südost ist beendet. Das teilte die Polizei mit. Die 79-Jährige wurde am Dienstag in Höhe der S-Bahn-Haltestelle MDR angetroffen und anschließend in ein Krankenhaus gebracht.

Die Seniorin war am Sonntagvormittag aus ihrer Wohnung verschwunden. Wenige Stunden vorher, um 7 Uhr, war sie noch vom Pflegedienst betreut worden. Weil bisherige Suchmaßnahmen erfolglos blieben und eine Eigengefährdung nicht ausgeschlossen werden konnte, hatte die Polizei um Mithilfe gebeten.

