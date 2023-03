Zuletzt gesehen in Leipzig Gohlis-Süd: 81-Jährige wird vermisst

Leipzig. Die 81-jährige Helmburg Dietlinde M. wird seit Mittwochabend vermisst. Polizeiangaben zufolge, verließ die Seniorin das Café „Blickwechsel“ in der Mottelerstraße in Leipziger Stadtteil Gohlis-Süd und fuhr mit der Straßenbahnlinie 11 zum Hauptbahnhof. Von dort aus setzte sie ihre Fahrt in der Linie 15 Richtung Waldplatz fort. Sie wurde zuletzt gegen 18.55 Uhr zu Fuß im Bereich der Gohliser Wehrbrücke, an der Haltestelle Stallbaumstraße gesehen und wird seitdem vermisst.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Nach Angaben der Polizei ist sie etwa 1,63 m groß trägt eine rote Daunenjacke, eine graue Stoffhose und eine rote Handtasche. Außerdem trägt sie eine kurze, blond-graue Perücke. Sie hat eine schlanke Statur und wirkt laut Beschreibung etwa zehn Jahre jünger.

Da sie gesundheitliche Probleme hat, ruft die Polizei die Bürgerinnen und Bürger nun zur Mithilfe auf. Wer Helmburg Dietlinde M. gesehen hat oder Informationen über ihren möglichen Aufenthaltsort kennt, soll diese bitte unverzüglich unter 0341 96634299 oder bei der Polizeiinspektion in der Dimitroffstraße 1, 04109 Leipzig-Zentrum melden.