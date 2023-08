﻿50 Prozent mehr Personal im Rathaus – doch warum läuft es nicht besser?

Innerhalb von nur zehn Jahren wächst der Personalbestand der Leipziger Stadtverwaltung um 50 Prozent. Doch auch mit bald 8700 Stellen läuft es im Neuen Rathaus nicht reibungslos. Eine Analyse.

Leipzig. „Leider wurde kein freier Termin gefunden.“ – Wer einen neuen Personalausweis braucht, seinen Wohnsitz um- oder ein Auto in Leipzig einfach nur anmelden will, kennt diesen Satz zur Genüge. Selbst, wer lange im Voraus seinen Besuch beim Amt zu planen versucht, verzweifelt nicht selten bei der Terminsuche, muss immer wieder ins Online-Portal der Stadtverwaltung schauen, ob sich da nicht vielleicht doch mal noch ein Zeitfenster für ihn öffnet. Ohne Termin jedoch kommt man entweder gar nicht dran – oder nur von 8 bis 10 Uhr am Morgen, entsprechend lang sind dann die Wartezeiten.