Von Ida Blum bis zum Digedag-Schöpfer – Vier Leipziger Schulen wollen neue Namen

Leipzig. Die Messestadt bekommt eine Caroline-Neuber-Oberschule. Die bisherige Georg-Schumann-Oberschule in der Glockenstraße, die im Sommer 2023 auf den Campus des Deutsch-Französischen Bildungszentrums am Bayerischen Bahnhof zieht, möchte ihren Namen ändern. An Georg Schumann, einem im Januar 1945 hingerichteten Kommunisten und Widerstandskämpfer gegen den Nationalsozialismus, soll aber weiterhin erinnert werden. Wie die Stadtverwaltung am Dienstag mitteilte, soll die im Innenhof in der Glockenstraße 6 befindliche Bronzebüste nach der Beendigung der Sanierung an geeigneter Stelle auf dem Schulgelände wieder aufgestellt werden.

Ehrung für Vater der Digedags

Der Stadtrat muss dieser Änderung allerdings noch zustimmen, was auf der Juni-Tagung geschehen soll. Dabei stehen drei weitere Vorschläge zur Debatte: Die 24. Grundschule in Alt-Paunsdorf möchte künftig Grundschule am Gutspark Paunsdorf heißen. Hintergrund: Das Gelände der Unesco-Projektschule grenzt unmittelbar an den Gutspark des ehemaligen Rittergutes Paunsdorf. Den neu gestalteten öffentlich zugänglichen Park will die Schule nutzen, um Umweltbildungs- und Nachhaltigkeitsthemen erlebnisorientiert zu gestalten.

Die 31. Grundschule in Probstheida will sich den Namen Johannes-Hegenbarth-Grundschule geben. Erinnert wird damit an den Schöpfer der Digedags. Die Erlebnisse der drei völlig unterschiedlichen Comicfiguren, die dennoch immer ein Team bilden, bieten zahlreiche Anknüpfungspunkte an das Alltagsleben der Kinder.

Schulen mit Ziffern bekommen alle Namen

Die 2018 neu gegründete Bildungsstätte in der Bernhard-Göring-Straße will künftig Ida-Blum-Grundschule heißen. Die Tochter von Robert Blum, geboren 1845 in Leipzig, schrieb unter Pseudonym Novellen, Gedichte und Aufsätze. Durch ihre Tätigkeit an der Bürgerschule V und der Servièrschen Höheren Mädchenschule prägte sie auch die Leipziger Schulgeschichte.

Die Leipziger Schulen mit Ziffern sind mit Beschluss des Stadtrates beauftragt, einen Namen zu finden, der sich in der pädagogischen Arbeit der Schule wiederfindet und identitätsstiftend ist.