Wenn ein Experiment gutgeht: Friseur Gabriel Galozi hat vor Kurzem die Vier-Tage-Woche in seinem Salon „Highlights“ in Leipzig eingeführt – und ist begeistert von den Auswirkungen. Dabei war seine Entscheidung zunächst eine pragmatische Notlösung.

Leipzig. Drei der vier Friseurstühle im Salon „Highlights by Gabriel Galozi“ in der Leipziger Innenstadt sind an diesem Vormittag besetzt. Radiomusik und Gemurmel erfüllen die Luft, Geräusche von Scheren und klappernden Haarklammern sind zu hören. Zwei Friseurinnen kämmen und schneiden. Eine Frau sitzt mit Färbemittel auf dem Kopf vor einem Spiegel, vertreibt sich mit dem Smartphone die Einwirkzeit.