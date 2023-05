﻿Leipzigs Völki wird Filmkulisse für Hollywood

Leipzig. Das Völkerschlachtdenkmal ist ab Herbst in einem Hollywood-Film zu sehen. Eins von Leipzigs bekanntesten Wahrzeichen wurde zur Kulisse für den fünften Teil der Filmreihe „Die Tribute von Panem“. In dem Film sind Hollywood-Stars wie Peter Dinklage zu sehen, die während der Dreharbeiten im vergangenen Sommer in Leipzig zu Gast waren.

Die „Panem“-Filmreihe gehört mit drei Milliarden US-Dollar Einspielergebnissen zu den erfolgreichsten Filmreihen aller Zeiten. Nun ist ein Leipziger Original ein Teil davon geworden. Für die Leipzigerinnen und Leipziger, die schon jetzt einen Teil ihrer Heimatstadt im Film sehen wollen, gibt es gute Neuigkeiten: Wer im neuen Trailer genau hinschaut, kann das Völkerschlachtdenkmal entdecken.

Für ein paar Sekunden (in 0:37; 0:52 und 1:46) sind die imposanten Fenster und Statuen aus der sogenannten Ruhmeshalle zu sehen. Im Vordergrund der jeweiligen Szenen: Hollywoodstars wie Dinkelage, der mit Game of Thrones weltberühmt wurde, sowie Rachel Zegler. Sie gewann 2022 für „West Side Story“ einen Golden Globe. 

Baustil des „Völki“ passt zum Look von Panem

Bis vor wenigen Tagen war der Filmdreh geheim gehalten worden. Wieso es ausgerechnet dieses Wahrzeichen in den Film geschafft hat? Laut Steffen Poser, dem Leiter des Völkerschlachtdenkmals, liegt es an dem besonderen Stil des Bauwerks und der Atmosphäre, die es dadurch vermittelt: „Die Filmproduktionsfirma hat beim Drehort nach einem archaisch wirkenden Gebäude mit künstlerischer Qualität gesucht“, so Poser. Im Trailer kann man erkennen, dass auch der fünfte Teil der Filmreihe einen eher finsteren Ton anschlägt. Dazu passt der monumentale Leipziger Bau gut. Genaueres zu den Szenen, die im Denkmal gedreht wurden, will die Produktionsfirma des Films auf Anfrage der LVZ noch nicht verraten – alles streng geheim.

Anselm Hartinger ist Direktor des Stadtgeschichtlichen Museums, zu dem das Völkerschlachtdenkmal gehört. Er sieht einerseits das Potenzial des Bauwerks, andererseits auch das des Drehorts Leipzig: „Leipzig ist ein Medienstandort von Rang und mit seinem Bauerbe auch für Filmproduktionen unbedingt attraktiv. Wir freuen uns darüber, dass wir ein Drehort dieses weltweit präsenten Blockbusters sein konnten, der dem Denkmal und der Stadt gewiss neue Freunde gewinnen wird und daher auch im touristischen Sinne willkommen ist.“

„Beim Dreh war es voll wie in einer Sardinenbüchse“

Gedreht wurde an drei Tagen im August - in der Ruhmeshalle und der Krypta des Denkmals, aber auch im Außenbereich um das Denkmal herum, wie Steffen Poser der LVZ erzählt. Beim Filmdreh in einem historischen Denkmal sind viele Auflagen zu beachten, es darf wenig verändert werden. „Nur am Fußboden der Krypta hat die Filmcrew etwas gemacht“, verrät Poser. Es dürfte also auch im weiteren Film leicht fallen, das Völkerschlachtdenkmal zu erkennen. Ob er selbst an einem der Drehtage mal vorbei geschaut hat? „Ne, da hätte ich gar nicht mehr reingepasst. Es war voll wie in einer Sardinenbüchse.“ Einige Stars vor der Kamera und dann noch fünfmal so viele Leute dahinter, beschreibt Poser.

Was genau die „Panem“-Crew in Leipzig, aber auch Berlin, Düsseldorf und Köln gedreht hat, ist ab 17. November in den deutschen Kinos zu sehen. „The Ballad of Songbirds and Snakes“ spielt rund 60 Jahre vor den Ereignissen um die Protagonistin Katniss Everdeen. Statt ihr steht dieses Mal ihr späterer Widersacher Coriolanus Snow (gespielt von Tim Blyth) im Zentrum der Geschichte.