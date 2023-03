﻿Spurensuche im Leipziger Osten: Polizei findet gestohlenen Tresor

Leipzig. Die Polizei hat am Montag auf einer Brachfläche im Leipziger Stadtteil Volkmarsdorf nach Spuren gesucht. Ersten Informationen zufolge vom Dienstag handelte es sich bei dem Objekt um einen zuvor gestohlenen Tresor.

Wie die Polizei mitteilte, soll dieser aus einem Einbruch in ein Büro in der Eisenbahnstraße stammen. Die Tat ereignete sich in der Nacht von Sonntag auf Montag. Nach bisherigen Erkenntnissen soll es zwischen 23.25 Uhr am Sonntagabend und 6.30 Uhr am Montagmorgen zu dem Einbruch gekommen sein.

Der Tresor wurde dann auf einem Areal an der Mariannenstraße auf Höhe der Elisabethstraße zurückgelassen. Er war aufgebrochen, die darin befindlichen Wertgegenstände waren nicht mehr da. Die Polizei schätzt den Stehlschaden auf einen niedrigen fünfstelligen Bereich.