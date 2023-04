﻿Fahrspur-Reduzierung am Hauptbahnhof Leipzig: Worum dreht sich eigentlich der Streit?

Mehr Platz für Radfahrer, weniger Fahrspuren für den Autoverkehr: Seit Mittwoch werden die Fahrspuren vor dem Leipziger Hauptbahnhof umgebaut. Doch diese Maßnahme ist heftig umstritten. Die Wirtschaft droht mit Klage, eine Petition will den Umbau stoppen. Wer kämpf hier gegen wen, und warum schlagen die Wellen so hoch? Eine Analyse.

Leipzig. Seit Mittwoch laufen die Markierungsarbeiten für die neue Radspur vor dem Hauptbahnhof zwischen Georgiring und Gerberstraße in Ost-West-Richtung. Die bisher vierspurige Autostraße soll mit einem Radweg und einem Fußweg versehen werden. Zwei Autospuren müssen dafür weichen. Doch die Wogen hierüber schlagen hoch. Wirtschaft und einige Parteien sind erbost über das Vorgehen der Stadt, eine Initiative sammelt Unterschriften für eine Petition, damit der Umbau noch gestoppt wird. Woher kommt diese Empörung? Und welche Rolle spielt das Baudezernat von Thomas Dienberg (Grüne)? Es geht um die Zukunft einer der wichtigsten Verkehrsadern der Stadt. Eine Analyse.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Warum gilt die Magistrale als neuralgischer Verkehrsknoten?

Die Stadt betreibt am Willy-Brandt-Platz eine Dauerzählstelle für Kfz. Demnach passierten im Jahr 2022 montags bis freitags täglich rund 39.000 Kfz diesen Bereich. Die vierspurige Magistrale gilt damit als eine der verkehrsreichsten in Leipzig. Dazu kommen täglich Tausende Fußgänger und Radfahrer, deren Wege sich am Hauptbahnhof kreuzen, sowie die Stellplätze für Busse und Taxen. Das zuständige Verkehrs- und Tiefbauamt (VTA) schätzt die Situation als sehr unübersichtlich ein. Das deckt sich auch mit Eindrücken von Einheimischen und Touristen. In Umfragen wird die Verkehrslage unmittelbar vor dem Hauptbahnhof oft kritisiert.

Ist der Bereich vor dem Hauptbahnhof ein Unfallschwerpunkt?

Das lässt sich mit den vorliegenden Zahlen nicht erhärten. Laut Stadt hat es von 2020 bis 2022 auf diesem Ring-Abschnitt 24 Unfälle gegeben, das wären pro Jahr rechnerisch acht. Die von Baubürgermeister Dienberg selbst festgelegte Grenze für eine „Massenunfallhäufungsstelle“ liegt nach einem Bericht der Bild-Zeitung bei 15, also klar darüber. In einer Analyse der Leipziger Verkehrsunfallkommission wird der Bereich am Bahnhof nicht als Unfallschwerpunkt erwähnt. Die größte Unfallhäufungsstelle in Leipzig ist demnach die Kreuzung Mecklenburger Straße/Lagerhofstraße am Friedrich-List-Platz mit 98 Verkehrsunfällen zwischen 2020 und 2022.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Wie begründet das Rathaus die Dringlichkeit des Umbaus?

Baubürgermeister Thomas Dienberg (Grüne, r.) bei den Markierungsarbeiten für die neue Radspur am Leipziger Hauptbahnhof. © Quelle: NEWS5

Bürgermeister Dienberg sprach am Donnerstag bei einem Baustellenbesuch davon, dass es das Ziel sei, den Verkehrsraum vor dem Hauptbahnhof neu aufzuteilen und Radfahrern und Fußgängern mehr Platz einzuräumen. Die im Umkehrschluss einhergehende Spurreduzierung für den Pkw-Verkehr wertet Dienberg als Verbesserung, weil damit das Einfädeln für Pkw-Fahrer vom Georgiring und von der Brandenburger Straße entfalle. Ampelschaltungen sollen dafür sorgen, dass Fahrzeuge aus diesen beiden Zubringerstraßen nicht mehr gleichzeitig in den Bereich vor dem Bahnhof einschwenken.

Sind damit nicht Staus programmiert?

Das lässt sich noch nicht genau sagen. Erste Eindrücke vom Mittwoch und Donnerstag ließen auf einen relativ normal fließenden Verkehr schließen. Wobei in den sächsischen Osterferien auch in Leipzig auf den Straßen deutlich weniger los ist. Am Montag zum Schulstart könnte sich entscheiden, ob da eine neue Leipziger Staufalle entsteht. Das Baudezernat versichert, dass die Grünphasen an beiden Zubringerstraßen so geschaltet werden, dass sich kein neues Nadelöhr auftut.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Wurde der Stadtrat vor der Maßnahme informiert?

Es gab in den vergangenen Jahren mehrere Anträge von Fraktionen, die sich für eine veränderte Verkehrsführung am Hauptbahnhof einsetzten. Im Oktober 2022 wurde mit 32 Ja-Stimmen – bei 22 Enthaltungen und drei Gegenstimmen – ein allgemeiner Beschluss als Aufruf an OBM Burkhard Jung (SPD) für eine Prüfung zur Neuordnung des Radverkehrs am Bahnhof gefasst, dem eine Petition vorausging. Konkrete Beschlüsse dazu gab es aber nicht. Das Baudezernat beruft sich bei seinem Vorgehen auf die vom Stadtrat beschlossene Mobilitätsstrategie 2030 (gleichberechtigte Förderung der Verkehrsmittel) sowie das Urteil des Sächsischen Oberverwaltungsgerichts, das den Ausschluss des Radverkehrs auf dem Ring für rechtswidrig erklärt hatte.

Wie reagieren die Parteien im Stadtrat?

Vor allem die CDU und die Linken schlagen Alarm. „Diese Entscheidung zur Spurreduzierung wurde komplett am Stadtrat vorbei getroffen, dabei sind wir die gewählten Vertreter der Bürgerschaft und sollten in eine solch grundlegende Entscheidung eingebunden werden“, monierte CDU-Fraktionschef Frank Tornau. „Wir werden rechtliche Schritte und weitere Möglichkeiten prüfen.“

Die Linke setzt das Thema mit einer dringlichen Anfrage auf die Tagesordnung der nächsten Stadtratssitzung am Mittwoch, 19. April. „Wir wollen die längerfristigen Planungen in Erfahrung bringen und vor allem wissen, wer wann wie in die aktuellen Maßnahmen vor dem Hauptbahnhof eingebunden war“, teilten die Stadträte Sören Pellmann, Volker Külow und Oliver Gebhardt mit.

Die FDP vermutet einen Zusammenhang zwischen der Maßnahme und der wichtigsten Radfahrkonferenz der Welt, die diesmal in Leipzig stattfindet. „Könnte es sein, dass es schnell gehen sollte, damit Thomas Dienberg bei der grünen Prestigeveranstaltung Velo-City Anfang Mai glänzen kann?“, fragte FDP-Vizechef Robert Hesse polemisch.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Was hält die Wirtschaft von dem Umbau?

Sowohl Handwerkskammer als auch Industrie- und Handelskammer richten schwere Vorwürfe gegen die Stadtverwaltung. „Flickschusterei und Stückwerk sind an der Tagesordnung. Wir vermissen einen Masterplan der Stadtverwaltung, aus dem erkennbar ist, wie städtischer Verkehr künftig sachgerecht abgewickelt werden soll“, reagierte Handwerkskammer-Geschäftsführer Volker Lux empört. Offenbar handele das Baudezernat nach dem Motto „Jeden Tag eine gute Tat“ und stoße regelmäßig alle Akteure, die auf Wirtschaftsverkehr angewiesen sind, vor den Kopf. „Vor diesem Hintergrund erscheinen auch Gesprächsangebote des Baudezernats an die Wirtschaft nur noch scheinheilig.“ Der Wirtschaftsvertreter kündigte die Prüfung einer Rechtsaufsichtsbeschwerde bei der Landesdirektion an. Es gehe um die Art und Weise, wie die Stadt Prioritäten setze und ob Fördermittel nicht zweckentfremdet würden.

Welche Rolle spielt eine Petition, die im Umlauf ist?

Seit Donnerstag wirbt unter www.change.org eine Petition an OBM Jung und den Stadtrat unter der Überschrift „Keine Alleingänge am Leipziger Hauptbahnhof“ um Zustimmung. Initiator ist David Hartwig, der 2020 für den Vorstand der Leipziger Linken kandidiert hatte und als Aktivist für Klimagerechtigkeit gilt. In der Petition wird der OBM direkt aufgefordert, „die Bauarbeiten zu stoppen und unter aktiver Einbeziehung der Leipzigerinnen und Leipziger ein tragfähiges und abgeschlossenes Konzept zu entwickeln, welches alle Bürgerinnen und Bürger der Stadt berücksichtigt und mitnimmt“. Bis Freitagabend (18 Uhr) hatten diese Petition rund 8000 Menschen unterschrieben.