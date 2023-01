﻿Bis 2050 die Stadt der 15 Minuten: Willkommen im Leipzig der Zukunft!

Leipzig. Krieg, Klimakrise, explodierende Energiekosten – das Jahr endete wie es angefangen hat: mit schlechten Nachrichten. Dabei gibt es doch bei aller berechtigen Sorge auch Grund zum Optimismus. Leipzig hat sich 2022 ein Klimaschutzprogramm verordnet, das Maßnahmen in verschiedenen Bereichen vorsieht. Bis 2040 soll also alles klimaneutral laufen – außerdem soll ordentlich Müll eingespart werden. Doch wie kann, wie sollte sich die Stadt und ihre Bewohner langfristig verändern?

Leipzig - Bis 20250 die Stadt der 15-Minuten-Wege?

Weniger Wege, weniger Verkehr – das ist die Logik nach der die Idee der Stadt der 15 Minuten funktioniert. Der Arbeitsplatz, die Schule für die Kinder, der Hausarzt, Einkaufsmöglichkeiten – all das gibt es im eigenen Viertel und lässt sich leicht zu Fuß oder mit dem Fahrrad erreichen.

Wer mal was Größeres transportieren muss, kann sich eines der vielen Lastenräder nehmen, die an verschiedenen Leih-Stationen stehen. Für längere Strecken nimmt man am besten den Bus, die Straßenbahn oder fährt Zug. Aufgrund der Nutzung günstiger regenerativer Energie, sinken die Kosten für den Betrieb – Tickets werden damit günstiger.

Schon heute gibt es die Möglichkeit, Lastenräder auszuleihen – um naja, auch mal Einhörner zu transportieren. © Quelle: André Kempner

Die Stadt der 15 Minuten könnte 2050 Realität sein, glaubt Tino Supplies, verkehrspolitischer Sprecher des Umweltbunds Ökolöwe. „Vorausgesetzt wir machen jetzt vieles Gleichzeitig: Nicht nur der öffentliche Nahverkehr und die Radwege müssen um- und ausgebaut werden“, sagt Supplies. Auch in anderen Bereichen müsse es einen Wandel geben, etwa bei der Arbeit: Zwar wird es immer Branchen geben, bei denen in der Werkstatt gearbeitet wird oder in der Fertigungshalle – deren Mitarbeiter dann doch auch aus der Stadt heraus pendeln müssen. Aber für Menschen, die am Computer arbeiten, wird das Home-Office immer wichtiger.

Leipzig selbst wird durch den reduzierten Verkehr zum Erholungsort – mit besserer Luft und mehr Grünflächen. Auf dem Innenstadtring fahren kaum noch Autos, stattdessen können die Bewohner dort unter schattigen Bäumen entlang flanieren oder Fahrrad fahren – so die Vorstellung von Tino Supplies. Vorbild ist die französische Hauptstadt Paris.Dort ist man gerade dabei, das Konzept der 15-Minuten-Stadt umzusetzen, um so den Verkehr in der Innenstadt zu beruhigen.

Das Auto spielt künftig keine zentrale Rolle mehr, zu dem Ergebnis kommt auch eine Mobilitätsstudie des ADAC. Laut dem Interessenverband wird der öffentliche Nahverkehr künftig flexibel und individuell genug sein, und das Auto in Städten nur noch eine "komplementäre Rolle einnehmen, die an den letzten Defiziten des öffentlichen Verkehrs ansetzt." Gut ausgebaute Carsharing-Modelle und E-Autos werden also wichtiger. Und wer sich doch ein eigenes Fahrzeug besorgt, legt Wert auf autonomes Fahren, um nebenher noch Arbeit erledigen oder Einkaufslisten schreiben zu können. "Ökolöwe" Supplies schätzt den Anteil der Autofahrer bis 2050 auf zehn bis 20 Prozent.

Leipzig braucht mehr Strom

Auch Nelly Lehr hält die 15-Minuten-Stadt für ein gutes Konzept, weil sie Energie und fossile Brennstoffe spart: „Und das wird auch in der Zukunft weiterhin eine wichtige Rolle spielen“. Lehr berät Kommunen und Städte, wie sie sich auf erneuerbare Energien umstellen, aber auch den Verbrauch verringern können. Bei der Wärmegewinnung ist der Verbrauch derzeit noch besonders hoch und es wird ein hoher Anteil durch fossile Brennstoffe gedeckt. Um sie zu ersetzen wäre für städtische Regionen ein Mix denkbar: aus Wärmepumpen, Solarthermie, Biomasse und Abwasserwärme.

Damit die Wärme etwa beim Heizen nicht verloren geht, müssen vor allem ältere Gebäude energetisch saniert werden. Es braucht eine bessere Dämmung, damit die Wärme nicht nach draußen entweicht. Eine Fußbodenheizung verbraucht außerdem weniger Energie, kann Räume also effizienter heizen. Die Umstellung auf Wärmepumpen und Elektromobilität sorgt jedoch für eine weitere Herausforderung: Es wird mehr Strom gebraucht. Und zwar nicht zu knapp.

Die Stadt Leipzig setzt auch hier auf Sonnenenergie. Deswegen sagt Nelly Lehr: „Eine Photovoltaik-Anlage auf jedem geeigneten Dach sollte zum Standard werden.“ Auch außerhalb der Stadt sollten Flächen sinnvoll genutzt werden, etwa entlang von Bahntrassen und Autobahnen. Um Solarenergie auch an dunklen Tagen nutzen zu können, braucht es jedoch Möglichkeiten, die Energie zu speichern. Sollte dies gelingen, kann die Stadt Leipzig auch den Strom für kommunale Gebäude, Straßenlaternen oder Ampelanlagen selbst produzieren. Das spart langfristig Geld, das die Stadt für andere Bereiche wieder ausgeben kann.

Dank neuer Baustoffe schlanker bauen, genügsamer wohnen

Leipzig wächst auch in Zukunft weiter. Deswegen braucht es Platz für Wohnungen. Der ließe sich durch Umnutzung schaffen. Denn wenn beispielsweise Bürogebäude verwaisen, können dort auch künftig Menschen einziehen. Auf der Fläche ungenutzter Parkplätze könnten zudem zusätzliche Neubauten entstehen. Für die müssten jedoch künftig klare Standards gelten, glaubt Alexander Kahnt, Leiter der Forschungsgruppe Betonbau am Institut für Nachhaltiges Bauen an der Leipziger Hochschule für Technik, Wirtschaft und Kultur (HTWK). „Eine schlankere, höhere Bauweise spart Platz und Material“, sagt er. Karbonstäbe ersetzen Stahlträger, das Dämm-Material wird aus wieder verwertbaren Stoffen hergestellt, zum Beispiel Lignin. Das Ergebnis: Dünnere Betonfassaden, zusätzliche Quadratmeter und ein geringerer Verbrauch von wichtigen Rohstoffen, wie etwa Sand. Auch Modul-Bauten werden in Zukunft wichtiger, also Gebäude, die sich mithilfe vorgefertigter Bauteile schnell zusammenschweißen lassen. Die Bauzeit einer neuen Schule würde sich so auf fünf Monate verkürzen, rechnet Kahnt vor.

Im Oschatzer Betonwerk bekommen Praktiker Einblicke in die Arbeit mit Karbon-Beton. © Quelle: Axel Kaminski

Doch egal ob Alt- oder Neubau – Alexander Kahnt glaubt, dass sich die Ansprüche verändern müssen. Zu zweit in der 100-Quadratmeter-Wohnung leben, das sei nicht besonders effizient. „Wir sollten den Wohnflächenbedarf pro Kopf nicht weiter anwachsen lassen oder sogar senken“, sagt Kahnt. Aber wie soll das gehen, wenn man künftig nicht mehr im Büro, sondern im Home-Office arbeiten soll? Kahnt könnte sich vorstellen, dass es im Wohnhaus einen Raum gibt, der tagsüber als Coworking-Space dient, also als eine Art Gemeinschaftsbüro. „Und abends kann der Raum umgenutzt werden, etwa für eine Feier oder zur Kinderbetreuung“, sagt der Forschungsleiter.

Schwammstadt Leipzig

Leipzig will grüner werden – größere Wälder sollen für saubere Luft sorgen. Kletterpflanzen an Fassaden und bepflanzte Dächer verhindern, dass sich Gebäude im Sommer stark aufheizen. Doch all das wird nicht ausreichen, um die Folgen der Klimakrise zu bewältigen. Längere Hitzeperioden machen Bäumen und Pflanzen zu schaffen. Statt regelmäßigen Niederschlag geht kurzer heftiger Starkregen auf die Stadt nieder. Der ausgedörrte Boden kann die Wassermassen nicht aufnehmen, die Kanalisation läuft voll, es drohen in der Stadt kleinere Überschwemmungen.

Doch Leipzig könnte in der fernen Zukunft von seiner Vorreiterrolle in Sachen "Schwammstadt" profitieren. Im Quartier 146 beim Eutritzscher Freiladebahnhof erforscht derzeit das Helmholtz-Institut wie sich Regenwasser besser nutzen lässt. So soll verhindert werden, dass der Grundwasserspiegel absackt, Pflanzen und Bäume könnten außerdem auch bei Hitze ausreichend Feuchtigkeit bekommen.

Grüne Dächer wie hier auf dem Helmholtz-Zentrum sorgen dafür, dass sich Gebäude im Sommer nicht so stark erhitzen. © Quelle: Jonas Dengler

Entsiegelte Hinterhöfe, wasserdurchlässige Beläge und Mulden sollen künftig dafür sorgen, dass das Wasser langsam versickern kann. Und in den einzelnen Vierteln wird es künftig unterschiedliche Möglichkeiten der Wasserspeicherung geben: Künstlich angelegte Teiche oder unterirdische Auffangbecken. Deren Wasser kann zur Bewässerung genutzt werden. Oder aber die Verdunstung des Wassers sorgt dafür, dass sich die Stadt abkühlt. Leipzig hätte dann eine natürliche Klimaanlage.

Malz-Chips auch von Sternburg?

Bis 2030 will Leipzig den Hausmüll um zehn Prozent auf 125 Kilogramm pro Person zu senken. Das bedeutet: Die Leipziger müssen besser Müll trennen und weniger wegwerfen. Ein Second-Life-Kaufhaus soll entstehen, in dem man kaputte Geräte reparieren und gebrauchte Möbel kaufen kann. Langfristig entstehen solche Orte vielleicht auch in den einzelnen Quartieren, sodass man nicht quer durch Leipzig fahren muss.

Im „Café Kaputt“ im Leipziger Westen werden auch 20 Jahre alte Kofferradios repariert. © Quelle: Jonas Dengler

Die Stadt will auch den Müll im öffentlichen Raum verringern. Die Einführung von Mehrweg-Geschirr soll dafür sorgen, dass Papp-Becher und Plastik-Teller nicht mehr im Müll landen, sondern komplett verschwinden.

Was sonst noch möglich ist, zeigt ein Blick nach Kiel. Die Stadt hat sich bereits 2017 zu Zero Waste bekannt. Seitdem gibt es finanzielle Unterstützung für Eltern, die Stoffwindeln benutzen. Die Mensa der Universität bietet jeden Tag einen "Zero-Waste-Teller" an, eine Zusammenstellung von übrig gebliebenen Lebensmitteln. Dadurch konnten die Küchenabfälle reduziert werden. Die Kieler Brauerei Lille macht aus Malzresten Chips. Vielleicht gibt es ja auch in Leipzig irgendwann Knabbereien von Sternburg.