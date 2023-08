﻿Es quietscht und schleift: Warum sind Leipzigs Straßenbahnen so laut?

Leipzig. In Leipzig sind die Straßenbahnen schon von Weitem zu hören – in anderen Städten sind sie dagegen flüsterleise unterwegs und oft erschrecken Passanten, wenn sie plötzlich hinter sich eine Bahn bemerken. Doch warum sind Straßenbahnen in der Messestadt nicht so leise? Eine Spurensuche.

Jörg Winkler ist wütend. Seit Jahren kämpft der Senior in der Karl-Liebknecht-Straße gegen den Krach der Straßenbahnen, der ihn jeden Morgen „aus dem Bett fallen“ lässt – über die Medien, bei OBM-Sprechstunden und in Sitzungen seines Stadtbezirksbeirates Mitte.

Kritik an lauten Straßenbahnen in Leipzig Leipzigs Straßenbahnen sind laut. Anwohner beschweren sich immer wieder über quietschende Trams vor ihrer Haustür. Was macht Leipzig falsch? © Quelle: Nicole Grziwa

„Zu DDR-Zeiten waren die Straßenbahnen leiser“

Der Rentner wohnt gegenüber dem Volkshaus und hat den letzten Umbau der Gleise vor seinen Fenstern sogar als Beiratsmitglied mitgemacht – also als einer von wenigen Anwohnern, die bei dem Projekt hinter die Kulissen schauen durften. Doch das Resultat frustriert ihn. „So schlimm war der Straßenbahnlärm noch nie“, meint der Senior, der seit 38 Jahren an der Karli wohnt. „Selbst zu DDR-Zeiten waren Leipzigs Straßenbahnen leiser.“

Laute Bahnen wie in der Karli zwischen Paul-Gruner- und Braustraße gibt es an noch mehr Stellen. An der Wendestelle Schillerplatz in Markkleeberg zum Beispiel. Dort schleichen Leipzigs Straßenbahnen mit einem so durchdringenden Quietschen durch die Wendestelle, dass es kilometerweit zu hören ist. Oder am Connewitzer Kreuz, wo die Karli in die Bornaische Straße übergeht. In der Lützner Straße von der Merseburger bis zur Plautstraße, am Lindenauer Markt und in der Georg-Schwarz-Straße bis zum Leutzscher Rathaus.

Jörg Winkler ärgert sich über den Straßenbahnlärm in der Karli. Die Gleise seien relativ neu und müssten deshalb eigentlich viel leiser sein, sagt er. © Quelle: André Kempner

Jemand, der ganz genau weiß, wann Straßenbahnen dröhnen und quietschen, ist Samuel Kermelk. Der 44-Jährige ist Geschäftsführer des Leipziger Straßenbahnherstellers Heiterblick GmbH. Im Gegensatz zu den großen Massenproduzenten der Branche hat sich sein Plagwitzer Unternehmen darauf spezialisiert, Straßenbahnen an die unterschiedlichen Bedingungen der Städte optimal anzupassen. „Wir verstehen uns als Maßschneider für die deutschen Städte“, beschreibt Kermelk die Philosophie des 200-Mitarbeiter-Unternehmens.

Billig-Technik macht Fahrzeuge lauter

Für Straßenbahnen gebe es in Deutschland eine Fülle von Vorschriften, die den Geräuschpegel niedrig halten sollen, sagt er. „Aber es gibt noch besondere Vorkehrungen, die Straßenbahnen leiser machen.“ Von Klimaanlagen auf den Fahrzeugdächern gehe zum Beispiel häufig ein Rumoren oder Brummen aus – vor allem bei älteren Fahrzeugmodellen, die noch mit sogenannten Kolbenverdichtern ausgestattet sind.

Geschäftsführer Samuel Kermelk und sein Leipziger Unternehmen Heiterblick GmbH profitieren davon, dass der öffentliche Nahverkehr aktuell in Deutschland enormen Rückenwind erhält. Die Auftragsbücher des 200-Mitarbeiter-Unternehmens in Plagwitz sind voll. © Quelle: André Kempner

„Heute werden Scroll-Verdichter bevorzugt, die ruhiger laufen.“ Auch Dachschürzen aus Glasfaserverbundstoffen würden die Technik einhausen und so Lärm schlucken. Eine Geräuschquelle seien auch Bordnetzumformer, die den Oberleitungsstrom für die Fahrzeugtechnik anpassen. „Wenn solche Geräte günstig eingekauft werden, verursachen sie häufig ein Pfeifen.“ Aber damit ließen sich pro Fahrzeug mehrere Tausend Euro sparen.

Drehgestelle produzieren den meisten Lärm

Größter Lärmerzeuger sind aber die Drehgestelle der Bahnen mit den jeweils vier Rädern unter den Wagenkästen. „Die haben in der Mitte einen Drehpunkt, an dem sich das Gestell bewegt“, skizziert Kermelk die Funktionsweise. Entscheidend sei, wie viel Platz die Drehgestelle für ihre Bewegung hätten – davon hänge ab, wie stark sie ruckeln oder quietschen. „Eine Straßenbahn ist ein großer Resonanzkörper – eine leere Röhre, die mit Schlägen und Rumpeln auf Schienenstöße, Weichen und Fehlstellen reagiert.“

In den Drehgestellen befinden sich auch die Achsen der Räder. Bei ihnen müssen Dinge wie die Achslastverteilung und die Federung stimmen. Im Druckprüfstand der Heiterblick GmbH werden die Achsen mit 12 Tonnen belastet, um alles optimal einzustellen. © Quelle: André Kempner

Hundertprozentige Niederflurfahrzeuge hätten keine Drehgestelle, sondern nur relativ einfache Fahrwerke, in denen sich die Räder nur ein Stück bewegen können. „Das sind die lautesten Fahrwerke. Auch der Rad-Schienen-Verschleiß ist hoch.“

In Hochflurfahrzeugen, in denen die Drehgestelle mehr Platz haben, sei die Geräuschkulisse deutlich geringer. „Städte wie Bielefeld haben deshalb 98 Prozent ihrer Haltestellen auf die für Hochflurfahrzeuge erforderliche Höhe von 90 Zentimetern ausgelegt; in Hannover sind es sogar hundert Prozent.“ Doch Hochflurer benötigen höhere Rampen – und solche Haltestellen sind teuer; eine koste rund 2,5 Millionen Euro.

Motor und Getriebe müssen zueinander passen

In Leipzig gibt es solche Stopps nicht. Denn die Leipziger Verkehrsbetriebe haben sich schon vor vielen Jahren für eine sogenannte 70-prozentige Niederflur-Variante entschieden – eine Kombination aus reinem Niederflur- und Hochflur-Fahrzeugen. „Bei diesem Modell fahren die Fahrzeuge mit echten Drehgestellen, sind aber flacher gebaut, um Vorteile beim Ein- und Aussteigen im Stadtbereich zu haben“, sagt Kermelk. Im Klartext: Auch sie sind systembedingt lauter als Hochflurer.

Auf dem Dach von Straßenbahnen sind die Klimaanlagen installiert. Wenn sie im Sommer auf Hochtouren laufen, kann es vor allem an Haltestellen laut werden. Mit speziellen Dachschürzen lässt sich der Lärm minimieren. © Quelle: André Kempner

Solche Spurkranzschmieranlagen machen Straßenbahnen leiser, indem sie einen Ölfilm zwischen Rädern und Schienen erzeugen. © Quelle: André Kempner

Hinzu kommt: Auch Drehgestell ist nicht gleich Drehgestell. „Es kommt darauf an, wie dort Motor und Getriebe aufeinander abgestimmt sind“, erläutert Kermelk. „Beides muss zueinander passen.“ Aber optimale Kombinationen seien teuer; Besteller, die extrem auf Preise achten müssen, würden dort nicht selten sparen.

„Hochflurbahnen funktionieren in Leipzig nicht“

Hat Leipzig also in den 1990er-Jahren mit seiner Entscheidung für ein Niederflurstraßenbahn-System auf das falsche Pferd gesetzt? Weil inzwischen nicht nur alle Bahnen, sondern auch fast alle Haltestellen auf dieses System zugeschnitten sind, ist dies nicht mehr zu korrigieren.

Bei den Leipziger Verkehrsbetrieben (LVB) stehen solche Fragen auch nicht auf der Tagesordnung. Ein hochfluriger Straßenbahnbetrieb wie in Hannover mit langen Rampen und hohen Bahnsteigen brauche viel Platz im Straßenraum, heißt es bei den LVB. Dafür sei Leipzigs historisch gewachsene Stadtsubstanz und -struktur nicht geeignet. „Enge Straßen und Kurven, vor allem in gründerzeitlichen Wohnquartieren, machen dies undenkbar“, so Sprecher Mark Backhaus. Die von Leipzig gewählte Lösung biete außerdem eine bessere Barrierefreiheit, die für sehr viele Reisende, von Familien mit Kinderwagen über Menschen in Rollstühlen bis zu Geschäftsleuten mit Rollkoffern, Vorteile biete. Im Klartext: Leipzig muss sich mit seinen lärmenden Straßenbahnen abfinden.

Auch die Zahl der Langsamfahrstrecken wächst

Doch nicht nur das: Zusätzlichen Lärm verursacht auch noch der schlechte Zustand es Gleisnetzes der LVB. Dort gibt es deshalb zahlreiche Langsamfahrstrecken – und es werden immer mehr. „Die Zahl dieser Langsamfahrstrecken steigt leicht, auch weil Bauprojekte verschoben werden mussten“, so der Sprecher. Bei einem über 300 Kilometer großen Gleisnetz sei es aber auch „natürlich“, dass neue Stellen hinzukommen „und kontinuierlich durch Modernisierung und Instandsetzung wieder beseitigt werden.“

Sprecher Marc Backhaus muss: Die Zahl der Langsamfahrstrecken im LVB-Netz steigt. © Quelle: André Kempner

Verkehrsunternehmen, die leise Bahnen wollen, ordern zusätzlich auch noch sogenannte Spurkranzschmieranlagen. Sie hüllen die Straßenbahn-Räder und -Schienen bei Bedarf in einen leichten Öl-Spurnebel, damit sie nicht quietschen oder reiben. „Das geschieht punktgenau an den Problemstellen in Netz“, so Geschäftsführer Kermelk. Auch Schallabsorber würden um die Räder gebaut, um den Lärm zu minimieren.

Besitzen Leipzigs Straßenbahnen Dinge wie die Spurkranzschmieranlagen? Ja, einige Fahrzeugtypen schon, heißt es bei den LVB. Aber offenbar nicht alle.

Immer mehr Kurvenschmieranlagen im Gleisnetz

Die Leipziger versuchen, dieses Manko durch Kurvenschmieranlagen im Gleisnetz auszugleichen. Damit könne man auch zielgenauer gegensteuern, heißt es „Das machen wir, weil der Ölfilm der Sprühanlagen den Bremsweg verlängert und das auch gefährlich sein kann“, sagt Sprecher Marc Backhaus. Aktuell gebe es eine zweistellige Anzahl solcher stationären Anlagen im Netz – Tendenz steigend.

Kritiker wie Jörg Winkler geben sich damit nicht zufrieden. „Das Unternehmen wartet seine Gleise viel zu schlecht“, glaubt er. „Die Gleisanlagen werden auch nicht ausreichend gesäubert. Manchmal wirbeln die Bahnen deshalb Staubfahnen auf. Und viele Leipziger Straßenbahnen sind viel zu schnell unterwegs. Das misst niemand.“ Er sei auch gespannt, ob die angekündigten breiteren Bahnen, die zwischen den Gleisen mehr Platz brauchen und dann eventuell näher an die Häuser rücken, auch mehr Lärm für die Anwohner erzeugen.

Dass die LVB-Bahnen zu schnell sind, weist Backhaus zurück. Es sei technisch sichergestellt, dass sie nicht schneller als 60 Stundenkilometer fahren können. „Höhere Geschwindigkeiten machen im Stadtgebiet schon wegen der geringen Haltestellenabstände wenig Sinn.“

LVB wollen den Lärm schrittweise reduzieren

Und nun? Bleiben Leipzigs Straßenbahnen auf ewig so laut, wie sie aktuell sind? „Mit jeder neuen Fahrzeugbeschaffung, Instandhaltung, aber auch mit der Modernisierung im Gleisnetz wird nach dem Stand der Technik gebaut und damit werden auch beim Thema Lärm Verbesserungen erreicht“, sagt Backhaus. Außerdem würden an neuralgischen Punkten zusätzliche stationäre Kurvenschmieranlagen installiert, um das Kurvenquietschen zu minimieren. „Außerdem bemühen wir uns, mit unseren Radsatzdrehmaschinen in den Betriebshofwerkstätten unrunde Räder – die beim Fahren poltern können – zeitnah zu korrigieren.“

„Der NGT Plus wird ein Top-End-Modell“

Auch Leipzigs nächste Straßenbahn-Generation NGT Plus – die ab dem nächsten Jahr in der Heiterblick GmbH entsteht – wird alle auf dem Markt befindlichen Einrichtungen zur Geräuschminderung mitbringen. „Die LVB haben alles bestellt, das zur Lärmreduzierung möglich ist“, betont Geschäftsführer Kermal. „Der NGT Plus wird ein Top-End-Modell.“ Produziert werden für Leipzig in einer ersten Serie 25 Fahrzeuge, die 45 Meter lang sind.

