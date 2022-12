﻿Was Sie zwischen Weihnachten und Neujahr in Leipzig unternehmen können

Zwischen den Weihnachtsfeiertagen und Neujahr genießen viele Menschen in Leipzig die letzten freien Tage des Jahres. Die LVZ hat fünf Veranstaltungstipps für eine erlebnisreiche letzte Dezemberwoche gesammelt – für Groß und Klein.

Leipzig. Bevor das Jahr zum Abschluss kommt, stehen vielen Leipzigerinnen und Leipzigern noch einige ruhige Dezembertage bevor. Die meisten Schul- und Kindergartenkinder haben frei, Studentinnen und Studenten sind zu ihren Familien zurückgekehrt und viele Berufstätige freuen sich auf die letzten verbleibenden Urlaubstage.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Die LVZ hat fünf Tipps gesammelt, was Sie zwischen Weihnachten und Silvester in Leipzig unternehmen können – egal ob allein, mit Freundinnen und Freunden oder in Familie.

Schlittschuhlaufen im Kohlrabizirkus

Der "Eistraum" auf dem Leipziger Augustusplatz ist zwar zum dritten Jahr in Folge geplatzt, dieses Mal wegen der hohen Energiekosten. Doch Leipziger Schlittschuhfans müssen den Kopf nicht hängen lassen: Die Eisarena im Leipziger Kohlrabizirkus hat geöffnet – in den Ferien sogar länger als sonst. Montags bis samstags ist das Eislaufen dort von 10 bis 18 Uhr möglich, ebenso am Sonntag. An Spieltagen der IceFighters ist jedoch nur bis 16 Uhr geöffnet. Der Eintritt kostet für zwei Stunden fünf Euro für Erwachsene und vier Euro für Kinder, Schüler und Studenten.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Die Eisfläche im Kohlrabizirkus in Leipzig ist tagsüber auch für Besucherinnen und Besucher geöffnet. © Quelle: André Kempner

Winterdorf und Pop-Up-Freizeitpark im Paunsdorf Center

In diesem Jahr gibt es im Paunsdorf Center im Leipziger Osten zwar keine Eislaufbahn, trotzdem wartet dort Winterspaß auf Groß und Klein: Das dort errichtete Winterdorf lockt unter anderem mit einer Eisstockbahn, einer Winterrutsche mit Reifen, einem Karussell und einer Eisenbahn. Auch Glühwein und Kräppelchen dürfen nicht fehlen. Das Dorf ist vom 27. bis zum 30. Dezember von 10 bis 20 Uhr geöffnet, am 31. Dezember nur bis 14 Uhr. Dreimal Rutschen kostet drei Euro, dreimal Karussell- und Eisenbahnfahren fünf Euro.

Außerdem steht auf dem Parkplatz vor dem Paunsdorf Center ein Pop-Up-Freizeitpark mit einer Achterbahn, verschiedenen Karussells, Autoscooter sowie vielen, verschiedenen Leckereien. Der Freizeitpark ist am Dienstag und Donnerstag bis 21 Uhr geöffnet, am Freitag sogar bis 22 Uhr. Am Mittwoch ist Familientag und gibt es ermäßigte Preise.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt von Facebook, Inc., der den Artikel ergänzt. Sie können ihn sich mit einem Klick anzeigen lassen. Externe Inhalte anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unseren .

Besuch im Musical oder Theater

Wer die Kälte draußen lieber meiden möchte, kann die letzten Tage des Jahres nutzen, um in den Leipziger Schauspielhäusern und Theatern eine Vielzahl verschiedener Aufführungen zu genießen. Passend zum Winter wird im Haus Leipzig in der Elsterstraße am 27. Dezember um 11 und 15 Uhr das Familienmusical "Die Schneekönigin" aufgeführt. Karten gibt es ab 27,50 Euro online oder im Ticketservice des Central Kabarett Leipzigs zu kaufen. Dort zeigt das Sandtheater Leipzig beliebte Weihnachtsklassiker, zum Beispiel "Der Nussknacker" (vom 26. bis zum 28. Dezember, 18 Uhr bzw. 19.30 Uhr) und "Drei Haselnüsse für Aschenbrödel" (27. und 28.12., 15.30 Uhr). Karten für den Nussknacker gibt es online ab 25,50 Euro, für Aschenbrödel sind Tickets ab 17,50 Euro erhältlich.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Sandtheater Leipzig im Blauen Salon des Leipziger Central Kabaretts für Wochenendtipps auf LVZ Familie © Quelle: Sandartisten/Sandtheater Leipzig

Besuch beim Weihnachtszirkus

Zum 15. Mal schon hat der Zirkus "Aeros" im Dezember seine Zelte auf der Leipziger Kleinmesse am Cottaweg aufgeschlagen – dieses Jahr jedoch zum letzten Mal, denn das Marktamt strebt ab 2023 eine Neuausrichtung an. Wer zum Abschluss nochmal den Weihnachtszirkus aus Leipzig besuchen möchte, sollte die nächsten Tage dafür nutzen: Vorführungen finden wochentags um 17 Uhr, samstags um 15 und 18.30 Uhr sowie sonn- und feiertags um 14 und 17.30 Uhr statt.

Tickets gibt es an der Zirkuskasse oder telefonisch unter 0177 3842268. Der Eintritt kostet 12 Euro beziehungsweise 18 Euro für Logenplätze. Tipp: Mit einem Onlinegutschein gibt es zwei Euro Rabatt auf den Preis.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Im Winter günstiger: Der Leipziger Zoo

Auch wenn sich in der kalten Jahreszeit viele Tiere lieber in die warmen Ecken ihres Geheges zurückziehen, gibt es im Leipziger Zoo im Winter viel zu sehen. Im neuen Aquarium und dem tropisch warmen Gondwanaland gibt es nicht nur exotische Tiere zu bestaunen, sondern die beheizten Gebäude sind auch für fröstelnde Besucherinnen und Besucher ein willkommener Zufluchtsort.

Lesen Sie auch

Besonders der Elefantentempel ist ein Besuch wert: Dort gibt es neben dem drei Monate alten Bullen Akito nun weiteren Nachwuchs. Kurz vor Weihnachten wurde dort ein Elefantenmädchen geboren.

Thuza, Kewa und Pantha mit dem Neugeborenen und dem drei Monate alten Akito im Elefantentempel. © Quelle: Zoo Leipzig

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Vom 1. November bis zum 20. März gelten im Zoo angepasste Öffnungszeiten und vergünstigte Eintrittspreise. Erwachsene zahlen 18 Euro und 15 Euro mit Ermäßigung, Kinder zahlen elf Euro. Eine Familientageskarte für zwei Erwachsene und bis zu vier Kinder kostet 43 Euro. Der Zoo ist zur Zeit von 9 bis 17 Uhr geöffnet. Wer drei Stunden vor Schließung zum Zoo geht, kann Abendkarten kaufen und zahlt weniger.