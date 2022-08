Francie Fichtler, 37, arbeitet seit 13 Jahren im La Boum auf der Leipziger Karl-Liebknecht-Straße. Ihrer Stammkundschaft merkt sie an, dass das Geld gerade knapp ist – vor allem am späteren Abend.

Leipzig. Über Geld redet man nicht – heißt es. In der LVZ-Serie „Kassensturz“ tun wir es trotzdem, mit Menschen aus Leipzig und Sachsen, von arm bis reich.

In vielen Bars wissen die Servicekräfte nicht, was ihre Gäste vor oder nach dem Trinken treiben. Francie Fichtler vom La Boum auf der Leipziger Karl-Liebknecht-Straße weiß es genau. „Wir haben zu 90 Prozent Stammgäste“, sagt sie. Und normalerweise kamen die Leute am Abend, manchmal am späteren. Dann gab es etwas zu Essen. Man saß bis ein, bis zwei Uhr. Dann ging es weiter Richtung Club, Disco. „Im Normalfall kamen die Leute zum Vorglühen“, sagt Fichtler.

Aber was ist heute schon normal? Angefangen bei Corona als die Stammgäste ihrem La Boum die Stange hielten. Manche, sagt Kellnerin und Geschäftsführerin Fichtler, hätten damals jeden Tag ihr Mittagessen hier geholt. Vor allem: aus Solidarität. Warum?

„Die meisten der zehn Köche und Kellnerinnen arbeiten schon seit acht, neun Jahren hier“, sagt Fichtler. Man kenne sich. Zwischen Kunden und Personal seien Freundschaften gewachsen.

Früher kamen die Leute später, heute ist es um 23 Uhr fast leer

Und nun droht die nächste Krise. Alles wird teurer. Und das Geld: weniger wert. Francie Fichtler, zweifache Mutter, merkte es zuerst bei ihren Töchtern. Die eine zieht gerade aus. Fichtler organisierte ihr einen Stromvertrag. Der monatliche Abschlag betrug 100 Euro. „Ich bin umgekippt“, sagt sie. „Wir haben irgendwann mal mit 20 Euro angefangen, oder?“

Und natürlich merkt Fichtler mittlerweile auch an ihren Gästen, dass das Geld knapper wird. Ins La Boum, sagt sie, käme heute kaum mehr jemand bloß zum Vorglühen. Man müsse sich heute entscheiden Trinken – oder Party?

Fichtler mit Stammgästen vom La Boum – die hier 90 Prozent der Gäste ausmachen sollen. © Quelle: Jonas Dengler

Seit einigen Wochen ist der Freisitz vom La Boum immer schon um 18 Uhr gut gefüllt. Dann ist Happy Hour, man spart Geld, es gibt drei Cocktails zum Preis von zweien. Ein Mojito oder ein Sex on the Beach kosten 8,90 Euro, ein Mai Tai 10,30 Euro. Und dann, gegen 23 Uhr, sagt Fichtler, seien schon wieder alle weg.

„Die 100-Euro-Rechnungen, bei denen am Schluss einer noch eine große Runde Shots für alle Mann bestellt, die gibt es zur Zeit kaum“, sagt Fichtler. Und wenn Veranstaltungen seien, die zum La-Boum-Publikum passen, dann sei es bei ihr ziemlich leer. Beispielsweise jetzt, während das Highfield stattfindet. „Man merkt extrem, dass nur noch eins von beiden geht“, sagt sie.

Eine 900 Euro Weihnachtsfeier – und null Euro Trinkgeld

Auch Fichtler musste kürzlich die Preise anziehen. Nicht stark, aber immerhin 50 Cent mehr pro Cocktail. Die gestiegenen Kosten für Obst und Gemüse waren der Hauptgrund. Auch das Essen ist teurer. Weil sich die Preise für Fisch und Meeresfrüchte beinahe verdreifacht haben, kostet ein Salat mit Garnelen heute im La Boum etwa gleich viel wie ein Schnitzel: um die 15 Euro.

Fichtler will, dass weiterhin alle, die wollen, ins La Boum kommen können. „Wir wollen die Ärzte und die Anwälte, aber wir wollen auch weiterhin die Friseurin und den Rentner bewirten“, sagt sie. Das soll per Mischkalkulation gelingen. Jägerschnitzel, also Spirellinudeln mit Jagdwurst, kosten im La Boum heute 9,10 Euro. „Das ist schon viel“, sagt Fichtler. „Aber dafür können andere Sachen günstiger bleiben.“

Und Trinkgeld? Das, sagt Fichtler, bekomme sie weiterhin genügend. Sicher, die Weihnachtsfeiern, bei denen für 900 Euro getrunken und gegessen wird, und es dann unverschämte null Euro Trinkgeld gibt – die habe es schon immer gegeben. Der große Trinkgeld-Durchschnitt sei aber stabil.

Fichtler schlüsselt auf: Während einer Schicht von 17 bis 0 Uhr sind zwei Köche, zwei Servicekräfte und zwei Barleute im Einsatz. Das Trinkgeld teilen sie anschließend gerecht, auch der Hausmeister bekommt seinen Anteil. Dabei kommen sie auf rund 25 Euro pro Person pro Schicht.

Wer kein Trinkgeld gibt, bekommt nicht mehr den besten Tisch

Der Lohn liegt im La Boum schon seit Juli beim zukünftigen Mindestlohn von 12 Euro pro Stunde. Wer 40 Stunden in der Woche arbeitet, kommt auf rund 1500 Euro netto im Monat. Das Trinkgeld ist bis 150 Euro steuerfrei. Fichtler bekommt für die Geschäftsführung noch einen Aufschlag. „Ich kann gut davon leben“, sagt sie.

Einen Wunsch hätte sie trotzdem. „Warum kann das Trinkgeld nicht automatisch aufgeschlagen werden?“, sagt sie. In Italien, Frankreich, vielen anderen Ländern ist das schon so. In Deutschland ist das gesetzlich nicht erlaubt. Fichtler würde es manche Frustration ersparen. „Manche Gäste befütterst du den ganzen Abend und dann bekommst du 20 Cent Trinkgeld“, sagt sie. „Aber die merke ich mir – die bekommen dann nächstes Mal einfach nicht den allerbesten Tisch.“

Etwas anderes sei ihr aber noch wichtiger als gutes Trinkgeld, sagt sie. „Viele wissen unsere Arbeit nicht zu schätzen. Die sehen uns als Dienstleister. Aber ein ,Bitte’? Ein ,Danke’? Oder einfach nur ein ,Hallo’? Das kommt oft gar nicht mehr. Aber das wäre mir viel mehr wert als die aufgerundeten 60 Cent am Ende des Abends.“

Statt Trinkgeld: Zwei Feierabendbier für die Küche

Kürzlich bekam Fichtler ein Foto zugeschickt – von einer Aufstelltafel einer anderen Kneipe. „Bitte seien Sie nett zu unserer Bedienung!“, stand darauf. „Gute Bedienungen sind schwerer zu bekommen als Gäste.“ Sie habe gelacht. Aber auch gedacht: Naja, die Bedienung muss aber auch freundlich sein. „In manchen Lokalen bekommst du auch als Gast kein ‚Hallo‘ mehr, das geht natürlich auch nicht“, sagt sie.

Das kreativste Trinkgeld, sagt Fichtler, habe kürzlich ein Gast gegeben. „Der sagte, ich solle zwei Feierabendbiere für die Küche auf seine Rechnung buchen. Was haben die sich gefreut. Das fand ich genial.“