Was die Menschen in Leipzig zu Ostern verschenken

Ostern steht kurz bevor. Wie halten es die Menschen in Leipzig: Schenken sie etwas zum Osterfest? Wenn ja, wie teuer darf es sein? Die LVZ hat sich in der Stadt umgehört.

Leipzig. Die Sonne scheint in Leipzig. Der Frühling scheint so langsam da zu sein und Ostern klopft an. Ein reges Treiben herrscht am Dienstag beim Wochenmarkt und in der Innenstadt. Könnte es sein, dass einige auf der Suche nach Ostergeschenken sind? Die LVZ hat sich umgehört.

Reine Zeitverschenkung

Es duftet nach Seife und parfümiertem Kerzenwachs am Marktstand von Sabine Baumgarten. Die Chemnitzerin verkauft mittlerweile zum „sechsten oder siebenten Mal“ auf dem Leipziger Ostermarkt, der am 5. April beginnt, allerhand farbenfrohe Oster-Artikel. Sie setzt natürlich darauf, dass die Kundinnen und Kunden viel verschenken und sich mit Geschenkartikeln an ihrem Stand eindecken. Sie selbst beglückt ihre Liebsten aber nicht mit Konsumgütern im eigentlichen Sinne. „Zu Ostern wird bei uns und für die Enkelkinder Zeit verschenkt“, erklärt die 64-Jährige und meint damit gemeinsame Ausflüge oder Aktivitäten. „Klar, die eine oder andere Süßigkeit ist auch dabei – und die wird dann auch ganz klassisch versteckt“, erklärt Sabine Baumgarten.

Sabine Baumgarten (64) aus Chemnitz. © Quelle: Vincent Ebneth

Ostern auf dem Balkon

Karla Ludwig und ihr Mann sind auf dem Weg auf den Augustusplatz zum Wochenmarkt – aber nicht, um Ostergeschenke zu besorgen. „Bei uns spielt Ostern nicht so eine große Rolle, weil wir keine Enkelkinder haben“, erklärt die 72-Jährige. Zudem sei die gemeinsame Tochter bereits „groß“ und wohne in Berlin. Früher habe es Kleinigkeiten für die Tochter gegeben. Doch jetzt laufen die Osterfeiertage ab, wie alle anderen Tage auch, erzählt die Leipzigerin. Nur einen Unterschied gibt es: „Wir haben unseren Balkon schön dekoriert.“

Karla Ludwig (72) aus Leipzig. © Quelle: Vincent Ebneth

Von Weimar in den Leipziger Zoo

Dagmar Köllner ist mit ihrem Ehemann und dem Enkelkind in Leipzig zu Besuch. „Enkelurlaub“, nennt sie das. Die drei kommen aus Weimar und schauen sich die sächsische Metropole an. Zu Ostern gebe es für den Enkel selbstverständlich Geschenke. „Der Umfang ist aber nicht so riesig: ungefähr zehn Euro“, erklärt Dagmar Köllner. Was genau es gibt, könne sie im Beisein des Sprösslings natürlich nicht verraten. Enkelkind August schaltet sich ins Gespräch ein: „Ich habe für meine Mama auch schon etwas“, erzählt er stolz. Am Mittwoch geht es erst mal in den Leipziger Zoo, darauf freuen die drei sich, bevor es dann zurück nach Weimar geht.

Dagmar Köllner mit ihrem Enkel August und ihrem Ehemann. © Quelle: Vincent Ebneth

Geschenke als Zeichen der Aufmerksamkeit

Für einen Tag ist Thomas Brecht mit seiner Gattin in Leipzig zu Besuch. Über die A9 ging es aus dem oberfränkischen Hof in nur anderthalb Stunden die Messestadt. „Es muss ja nicht immer Nürnberg sein“, erklärt er die Städtewahl. Und hier gefalle es ihm, wie er sagt. Zu Ostern verschenke er Kleinigkeiten – vorzugsweise Süßigkeiten für die Kinder. Es gehe ihm viel mehr um die Aufmerksamkeit. „Ostern ist bei Weitem nicht so kommerziell wie zum Beispiel Weihnachten oder Geburtstage“, findet der 54-Jährige. Aber wenn schon Ostern, dann richtig. „Ein kleines Osternest oder die bunten Eier im Garten suchen – das ist für uns Ostern.“