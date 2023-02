﻿Forderungen: Wassertemperatur in Leipziger Schwimmhallen soll wieder steigen

Weil Erdgas knapp zu werden drohte, mussten die Leipziger Sportbäder ihren Energieverbrauch reduzieren. Sie senkten die Wasser- und Raumtemperaturen in den Schwimmhallen. Mit der Folge, dass Besucher ausblieben. Zwei Fraktionen im Stadtrat wollen die Sparmaßnahme nun beenden – und haben dafür mehr als nur einen Grund.

Leipzig. Da eine Gasmangellage für diesen Winter nach Angaben der Bundesnetzagentur als unwahrscheinlich gilt, sollen in den städtischen Schwimmhallen in Leipzig die Wassertemperaturen wieder steigen. Diese Forderung des Beirats für Menschen mit Behinderungen stößt mittlerweile auch in weiten Teilen des Stadtrates auf Unterstützung.