﻿Leipzigs Weihnachtsbaum ist angekommen

Ein erstes Vorzeichen des Leipziger Weihnachtsmarktes ist seit Donnerstagmorgen auf dem Markt zu sehen. Die 22 Meter hohe Tanne ist in Leipzig eingetroffen und wird aktuell vor dem Alten Rathaus aufgestellt.

Leipzig. Es ist soweit: Die 22 Meter hohe Tanne aus dem Vogtland ist am Donnerstagmorgen in Leipzig eingetroffen. Nun wird der Weihnachtsbaum mit Hilfe der Leipziger Feuerwehr auf dem Markt aufgestellt. Die sieben Tonnen schwere Tanne war am Mittwoch gefällt worden und wurde dann nach Leipzig transportiert. Dort erstrahlt sie traditionell weihnachtlich geschmückt in der Adventszeit vor dem Alten Rathaus.

