Die Tanne steht: Leipzigs Weihnachtsbaum präsentiert sich nach zwei Stunden in voller Pracht

Leipzig. Die 22 Meter hohe Tanne aus dem Erzgebirge ist am Donnerstagmorgen in Leipzig eingetroffen. Mit Hilfe der Leipziger Feuerwehr und Mitarbeitenden der Waldwirtschaft Jacob war es nach rund zwei Stunden kleinteiliger Arbeit geschafft und die Tanne gut drei Meter im Boden des Leipziger Marktes versenkt.

Ganz zufrieden mit dem diesjährigen Grün zeigt sich der Leipziger Marktamtsleiter Walter Ebert. Selbstverständlich sei es nämlich nicht, einen optisch schönen Baum zu finden, erklärt er. „Da hat man leider nicht wirklich zehn zur Auswahl, eher zwei oder drei – und dieses Jahr ist es sogar eine Tanne, keine Fichte.“ Die kommt aus dem Erzgebirge und wurde von der Waldwirtschaft Jacob beschafft. Wie die Stadt an den Weihnachtsbaum komme, sei unterschiedlich – beispielsweise durch Inserate, so Ebert.

Tanne wird rund drei Meter in der Erde versenkt

Und die Tanne? Die zeigte sich am Donnerstag, und ganz frisch am Vortag gefällt, doch ein wenig widerspenstig und wollte nicht so richtig in ihre Halterung. Die ist übrigens gut getarnt: Was auf dem ersten Blick aussieht wie ein ganz normaler Gullideckel auf dem Leipziger Marktplatz, ist in der Realität die Halterung für den jährlichen Weihnachtsbaum. Rund 3,50 Meter in die Tiefe geht es dort.

Der Weihnachtsbaum für den Leipziger Weihnachtsmarkt steht Am Donnerstag wurde, mit Hilfe der Feuerwehr, die Tanne für den Leipziger Weihnachtsmarkt aufgestellt. Rund zwei Stunden dauerte die Prozedur.

Wie dick der Stamm ist, zeigte sich anschaulich an der frisch abgesägten Baumscheibe, die fast reifengroß ist. Ein dünnes Stück abzusägen, sei Tradition, so Ebert. Die nimmt er immer mit in sein Büro, als Erinnerung.

Die Baumscheibe ist im Vergleich zu einer Frauenhand beeindruckend groß.. © Quelle: André Kempner

Zurück zur Tanne, die mit ihren sieben Tonnen Gewicht am Kran der Feuerwehr Leipzig hing. Mit Hilfe der Technik und viel Muskelkraft schwebte sie langsam an ihren angedachten Platz. Aber: trotz viel Einsatzes mit der Kettensäge, es wollte einfach nicht passen – nur langsam versank der Stamm immer tiefer im Boden. Knapp zwei Stunden dauerte die Prozedur. Um kurz nach zehn Uhr stand sie dann endlich vor dem Alten Rathaus und wurde sicher befestigt. Dort erstrahlt sie traditionell weihnachtlich geschmückt in der Adventszeit.

Am Freitag soll der Baum mit 300 roten und goldenen Kugeln sowie 3000 LED-Lichtern geschmückt werden. Der Leipziger Weihnachtsmarkt eröffnet am 22. November. Nach zwei Jahren pandemiebedingter Pause werden in diesen Jahr wieder rund 300 Buden in der Leipziger Innenstadt vorweihnachtliche Stimmung verbreiten.

Nach Weihnachten wird die Tanne dann wieder abgeholt und weiterverwertet.

Von LVZ