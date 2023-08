In einer Stunde von aus Leipzig erreichbar: Welterbestätten vor der Haustür entdecken

Leipzig. Weltweit gibt es mehr als 1000 Kulturdenkmäler, Natur- und auch gemischte Stätten in 167 Ländern, die zum Welterbe der Unesco gehören. Die von der Organisation der Vereinten Nationen für Erziehung, Wissenschaft, Kultur und Kommunikation aufgestellte Liste beinhaltet auch Kulturgüter im mitteldeutschen Raum, die von Leipzig aus in zirka einer Stunde erreichbar sind. Hier finden Sie eine Übersicht der Welterbestätten im Nachbarbundesland Sachsen-Anhalt, die mit Auto und öffentlichen Verkehrsmittel anzufahren sind:

Welterbe in Sachsen-Anhalt: Von Dessau bis Lutherstadt Wittenberg

Das Nachbarbundesland Sachsen-Anhalt kann sich mit mehreren bedeutenden Kulturdenkmalen und einmaligen Landschaften von Weltbedeutung schmücken. Neben dem Bauhaus Dessau als „Wiege der klassischen Moderne“ und dem nahe gelegenen Gartenreich Dessau-Wörlitz mit Schlössern, Parks und Einzelbauwerken sind auch die Luthergedenkstätten in Wittenberg und der Naumburger Dom auf der Liste der Unesco-Welterbestätten zu finden.

Bauhaus Dessau

Blick auf das Bauhaus Museum in Dessau, in dessen gläserner Fassade sich die Gebäude der Stadt spiegeln. © Quelle: Klaus-Dietmar Gabbert/dpa

Die Stadt Dessau ist untrennbar mit Walter Gropius (1883-1969) verbunden. Der Bauhausgründer war wegweisend für eine neue Sachlichkeit in der Architektur. Als Direktor des „Staatlichen Bauhaus in Weimar“, das später nach Dessau verlegt wurde, ging der gebürtige Berliner in die Kunstgeschichte ein. Das Bauhaus in Dessau steht für die Zusammenführung von Handwerk und Kunst, vereint in einer modernen und klaren Formsprache.

Infos: Mit einer kostenlosen App, die eine interaktive Karte, Service-Infos und eine Audiotour enthält, erkunden Sie die Bauhausstadt auf eigene Faust. Das Bauhausfest 2023 unter dem Motto „Mechanische Körper“ findet am 1. und 2. September statt.

Adresse: Bauhaus Dessau, Gropiusallee 38, 06846 Dessau-Roßlau. Alle Infos zu den Meisterhäusern, dem Museum und aktuellen Ausstellungen finden Sie hier auf einen Blick.

Dessau-Wörlitzer Gartenreich

Ein Drohnen-Blick auf Schloss Wörlitz und das frisch sanierte Haus der Fürstin (l.) im Gartenreich Dessau-Wörlitz. Nach drei Jahren Sanierung soll das ehemalige Wohnhaus von Louise von Anhalt-Dessau im August 2023 als Ausstellungszentrum wiedereröffnet werden. © Quelle: Jan Woitas/dpa

Das 142 Quadratkilometer große Unesco-Gartenreich Dessau-Wörlitz, das in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts entstanden ist, kann mit dem Auto als mit den öffentlichen Verkehrsmitteln (Dessau-Wörlitzer Eisenbahn und mit dem Bus) erreicht werden. Ein Ausflug ins große Gartenreich sollte gut geplant sein – mit mindestens drei bis vier Stunden Zeit vor Ort. Die vielfältigen Anlagen mit Schlössern, Brücken, Wiesen und Wald erstrecken sich von Dessau-Mosigkau bis nach Oranienbaum und Wörlitz, dessen gleichnamiges Schloss vor genau 250 Jahren eingeweiht wurde.

Infos: Die Wörlitzer Filmtage laden vom 19. bis 25. August auf die Insel Stein im historischen Ambiente ein. Das 250-jährige Jubiläum von Schloss Wörlitz wird bei einem stilvollen Picknick auf der Wiese vorm Landhaus und einer Gondelfahrt zur Blauen Stunde am Sonntag, den 13. August zelebriert.

Adresse: Dessau-Wörlitzer Gartenreich, Kirchgasse 35, 06786 Oranienbaum-Wörlitz. Eine Übersicht zu allen Schlössern und Gärten, die finden Sie hier!

Welterbestätten in Wittenberg

Ein Denkmal des Reformators Martin Luther (1483 - 1546) steht auf dem Marktplatz der Lutherstadt Wittenberg in Sachsen-Anhalt. © Quelle: Norbert Neetz

Ein Tagesausflug in die Lutherstadt Wittenberg lohnt sich in vierfacher Hinsicht: Alle Welterbestätten sind fußläufig zu erreichen und zeichnen ein umfängliches Bild des Reformators Martin Luther, der im 16. Jahrhundert mit seinen 95 Thesen zur Spaltung der Kirche in die römisch-katholische und die lutherisch-evangelische führte.

Infos: Alles Hinweise, Öffnungszeiten und Bilder zur Schlosskirche zu Wittenberg mit der wohl bekanntesten Tür der Welt, finden Sie hier. Die Stadtkirche St. Marien, das älteste Haus in Wittenberg, gilt als Mutterkirche der Reformation, in der Luther predigte und auch heiratete. Im Lutherhaus, in dem Martin Luther als Mönch und später mit seiner Ehefrau Katharina von Bora lebte, zeichnet eine Dauerausstellung das Leben, Werk und Wirkung des Reformators. Das Melanchthonhaus, eines der schönsten Bürgerhäuser der Lutherstadt im Stil der Renaissance, ist das ehemalige Wohnhaus von Philipp Melanchthon (1497-1560), der nach dem Tod von Martin Luther zum Wortführer der Reformationsbewegung wurde.

Naumburger Dom

Der Naumburger Dom, einst die Kathedrale des Bistums Naumburg, ist seit fünf Jahren Unesco-Weltkulturerbe. Nach der Zerstörung des Mittelteils des Cranachschen Altars vor 500 Jahren war es der Leipziger Maler Michael Triegel, der dem Werk im vergangenen Jahr neues Leben einhauchte und für Diskussionen bei den Denkmalschützern sorgte.

Zu den bekanntesten Skulpturen des Naumburger Doms gehören der Markgraf von Meißen Ekkehard II, einem der Stifter des Doms, mit seiner Frau Uta von Naumburg. Die Tochter des Grafen von Ballenstedt gilt als die „schönste Frau des Mittelalters“ und ist im Westchor des Bauwerks zu bestaunen.

Der heutige evangelische Dom St. Peter und Paul in Naumburg ist die ehemalige Kathedrale des Bistums Naumburg und stammt größtenteils aus der ersten Hälfte des 13. Jahrhunderts. © Quelle: Hendrik Schmidt/dpa

Infos: Hier können Sie Tickets für öffentliche Dom- und Turmführungen erwerben oder Sie gehen auf einen virtuellen Rundgang vorab. Reguläre Öffnungszeiten von April bis Oktober: Montag bis Sonnabend 9-18 Uhr, Sonntag und an kirchlichen Feiertagen 11-18 Uhr. November bis März: Montag bis Sonnabend 10-16 Uhr, Sonntag und an kirchlichen Feiertagen 12-16 Uhr, 24. Dezember 9-12 Uhr.

Adresse: Naumburger Dom, Domplatz 16, 06618 Naumburg/Saale

Welterbestätten in Sachsen: Zwei Ziele in weiterer Ferne

In Sachsen gibt es derzeit nur zwei Welterbestätten, die allerdings von der Messestadt aus nicht 60 Minuten zu erreichen sind: der Muskauer Park in Bad Muskau und die Montanregion Erzgebirge. Das Dresdner Elbtal war fünf Jahre lang Unesco-Weltkulturerbe, bis es 2009 wegen des landschaftszerstörenden Baus der Waldschlösschenbrücke von der Liste gestrichen wurde. Ein aktueller Kandidat für die Liste ist die Siedlung Herrnhut in der Oberlausitz, Gründungsort der Herrnhuter Brüdergemeine und international bekannt durch die Herrnhuter Sterne.

