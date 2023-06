﻿Wertvoller Goldring an Leipziger Second-Hand-Shop gespendet: Nun soll er versteigert werden

Leipzig. Dass es sich um einen ganz besonderen Ring handelt, hat Katharina Trommer sofort erkannt. Die 67-Jährige kennt sich aus mit Kostbarkeiten. Seit drei Jahren arbeitet sie ehrenamtlich im Oxfam Shop in Leipzig und ist dort für den Bereich Schmuck zuständig. Immer wieder komme es vor, dass Menschen wertvolle Ware an den Secondhand-Shop spenden, sagt Trommer. Auch Textilien und Antiquitäten seien manchmal dabei. Oder eben Gold-und Silberware.

Der gespendete Schmuck wird zunächst in einem Körbchen aufbewahrt. Sobald sich ein paar Stücke angesammelt haben, öffnet Trommer das Körbchen und bewertet den Schmuck. „Der Ring ist mir gleich aufgefallen“, erzählte sie auf LVZ-Nachfrge, „weil er in einer kleinen, alten Schachtel verpackt und besonders schön war.“ Dass es sich um einen echten Goldring handele, habe sie gleich erkannt.

Wenn Katharina Trommer die Vermutung hat, dass ein Schmuckstück besonders wertvoll ist, lässt sie es zusätzlich bei einem Goldschmied begutachten. So auch bei diesem Exemplar. Trommers Einschätzung bewahrheitete sich. Das Ergebnis: Der Ring ist auch 585er Gold gefertigt und mit einem 1,5 Karat-Aquamarinstein besetzt.

Katharina Trommer vom Leipziger Oxfam Shop wusste gleich, dass es sich um einen besonderen Ring handelt. © Quelle: Yvonne Salamon

Für Katharina Trommer ist es das wertvollste Schmuckstück, das bei ihr abgegeben wurde, seit sie 2020 angefangen hat, im Leipziger Oxfam Shop zu arbeiten.

Wertvoller Gold-Ring soll versteigert werden

Nun soll der Ring mit Original-Schatulle für den guten Zweck auf Ebay versteigert werden. Die Auktion startet am Donnerstag um 11 Uhr und läuft für zehn Tage. Der Startpreis liegt bei 450 Euro. Mit der Auktion will der Verein Oxfams eigenen Angaben zufolge seinen Einsatz für eine gerechte Welt ohne Armut unterstützen.

Auch Katharina Trommers Kollegin Monika Beyer hat schon einige Kostbarkeiten über die Ladentheke wandern sehen. Sie war dabei, als der Oxfam-Shop in Leipzig vor 20 Jahren eröffnete. „Damals war es mit den Spenden noch schwierig für uns, denn die Menschen haben an allem festgehalten.“ Mittlerweile sei das anders. Jeden Tag kämen Spenderinnen und Spender und gäben gut erhaltene Dinge ab, erklärt Bayer. So komme es auch immer wieder vor, dass Kurioses, aber auch Wertvolles im Shop abgegeben werden. „Manchmal wundert man sich, warum etwas aussortiert wurde“, sagt Beyer.

Katharina Trommer ist dankbar für jeden Spender: „Wir versuchen, jedes gespendete Stück gut zu behandeln und wertzuschätzen“, sagt sie, „unabhängig vom Wert“. Nun hofft sie, dass sich ein Käufer oder eine Käuferin für den besonderen Goldring finden wird.

