Krankenhaus und Tankstelle: Jugendliche randalieren im Leipziger Westen

Leipzig. Jugendliche haben am Sonntagmorgen im Leipziger Westen für mehrere Polizeieinsätze gesorgt: Zuerst sollen sie in einem Krankenhaus randaliert und anschließend in einer Tankstelle geklaut haben. Das teilte die Polizei am Sonntagabend mit.

Demnach habe sich die Gruppe um 6.30 Uhr zunächst am Standort des Klinikums „St. Georg“ im Leipziger Stadtteil Grünau nach einer Patientin erkundigt und dann einen Sicherheitsmitarbeiter nach Zutritt zum Gebäude gefragt. Als der 35-Jährige dieser Bitte nicht nachkam, sollen die Tatverdächtigen im Foyer Gegenstände geworfen und eine Scheibe im Eingangsbereich zerstört haben. Außerdem sollen zwei Jugendliche den Sicherheitsmitarbeiter beleidigt und mit Reizgas bedroht haben. Daraufhin seien sie auf Fahrrädern davon gefahren.

Mitarbeiterin stellt Dieb

Nur eine Stunde später wurden die Beamtinnen und Beamten wegen eines Vorfalls in einer Tankstelle in der Ludwig-Hupfeld-Straße in Leutzsch alarmiert. Dort sollen mutmaßlich die gleichen Jugendlichen Gegenstände gestohlen haben. Eine 18-Jährige, die zu diesem Zeitpunkt in der Tankstelle arbeitete, stellte nach Informationen der Polizei einen der Tatverdächtigen, der ihr das Diebesgut zurückgegeben habe. Danach sollen die Jugendlichen erneut mit Fahrrädern davongefahren sein – bis auf einen, der das Rad an der Tankstelle zurückgelassen haben soll. Ermittlungen der Polizei zeigten, dass dieses sowie zwei weitere Fahrräder zuvor bei einer Pizza-Filiale gestohlen wurden.

Die Polizei ermittelt nun wegen mehrerer Straftaten, darunter Bedrohung, Sachbeschädigung und Beleidigung.

