﻿Wie Liebertwolkwitz auf seine ganz eigene Art der Völkerschlacht gedenkt

Liebertwolkwitz gedenkt an diesem Wochenende der Völkerschlacht – und verwandelt sich in ein Dorf aus dem Jahr 1813. Ein Besuch vor Ort zeigt: Hier geht es um mehr, als die Erinnerung an den Krieg wachzuhalten.

Leipzig. Punkt 14.08 Uhr kracht es in Liebertwolkwitz, und zwar so sehr, dass man es am ganzen Körper spüren kann. Mehrere Kanonen feuern Salven ab, Franzosen stehen auf der einen, die Alliierten auf der anderen Seite.

Es ist Völkerschlachtwochenende in Liebertwolkwitz – zahlreiche Menschen aus dem Leipziger Ortsteil, der ganzen Stadt und weit darüber hinaus kommen in Leipzigs Südosten, um zum 13. Mal zu erleben, wie es sich im Liebertwolkwitz der damaligen Zeit so gelebt hat. Ums Militärische geht es dabei nur am Rande. Es sind andere Dinge, die an so einem Wochenende im Fokus stehen: etwa die Gemeinschaft, Verständigung – und Identität. Aber der Reihe nach.