﻿„Das ist Firlefanz“: Wie Leipziger Wohnungslose Weihnachten verbringen

Ein Teller Nudeln und was Süßes: Familie Harder beschenkte am Heiligen Abend vor der Bahnhofsmission Julien, seine Freundin Jasmin und andere Obdachlose.

Leipzig. Heiligabend am Hauptbahnhof. Der Haupteingang ist voll von Menschen, die weit entfernt sind von Liedersingen, heimeliger Familienstimmung und geschmücktem Tannenbaum. „Damit hab ich nichts am Hut“, sagt Tobi, eine Flasche Sterni-Bier in der Hand. Ihm und anderen Obdachlosen stellen Leute Tüten hin, gefüllt mit Nahrungsmitteln und Kleidung. Auch Julien und seine Freundin Jasmin sind da. „Mit Weihnachten konnte ich nie was anfangen“, sagt Julien, der in mehreren Heimen aufwuchs, „das ist Firlefanz, pure Heuchelei.“

„Zum Fest entdecken die Leute ihr Gewissen und bringen uns viele Sachen“, sagte der 32-Jährige. „Das ist schön. Noch besser wäre es, wenn sie das übers Jahr verteilt machen würden.“ So wie sein Freund Dennis, der mit Frau und beiden kleinen Kindern gekommen ist. „Ich bin durch die Bahnhofsmission mit Wohnungslosen in Kontakt gekommen und finde, dass sie mehr Aufmerksamkeit verdienen“, sagt der Mann, der als Hausmeister arbeitet. Über Ebay hat er Klamotten gesammelt und sie nun den Bedürftigen gebracht.

Zum ersten Mal schenkt Familie Herder aus der Nähe von Döbeln vor der Bahnhofsmission Tee und ein warmes Nudelgericht aus. „Ich bin kürzlich am Bahnhof mit einer Obdachlosen ins Gespräch gekommen“, sagt Angelina Herder, „und ich hatte das Bedürfnis, etwas Gutes zu tun“. Mit ihren Brüdern Samuel und Daniel sowie ihren Eltern hat sie den Kleintransporter vollgepackt und versorgt nun Hungrige, unterhält sich mit ihnen. „Wir hatten mit vielen Leuten richtig gute Gespräche, sie haben das sehr geschätzt.“ Julien befürwortet das. „Alles, was das Ausgrenzen aufweicht, ist gut für uns.“

Dreimal hat die LVZ seit Beginn des Jahres Juliens Leben auf der Straße dokumentiert. Den Wechsel von einem Abbruchhaus in ein anderes, den Tod eines Mitbewohners, einen Gerichtsprozess, angeschlagene Gesundheit, Hoffnungen und Enttäuschungen, seinen Aufruf zu mehr Respekt für Wohnungslose, großer Hilfsbereitschaft von LVZ-Leserinnen.

Am Haupteingang des Bahnhofs: Jasmin, Julien und ihr Freund Dennis (v. l.), der für Obdachlose Kleidung gesammelt hat. © Quelle: Dirk Knofe

Seit der letzten Begegnung mit ihm und Jasmin im Sommer ist Überraschendes passiert, zunächst allerdings nichts Gutes: Nach einem anonymen Hinweis auf angeblichen Waffenbesitz und Hausfriedensbruch stürmte ein Sondereinsatzkommando im August das leer stehende Haus im Leipziger Norden, in dem Julien und Jasmin übernachteten. „Ein Polizist hat mir mit voller Wucht vor den Bauch getreten, danach war eine Rippe gebrochen“, erzählt er. Mit Hilfe einer Polizistin stellte er Strafanzeige.

Neue Ruhelosigkeit

Weil die Immobilie den Besitzer gewechselt hatte, mussten die beiden trotz vorher vom Verwalter genehmigter Nutzung das Haus verlassen. Zunächst kamen sie in einem schon früher genutzten Leerstand unter. Die neue Ruhelosigkeit bedeutete den Anfang eines seelischen Tiefs für Julien. Nach einem Streit mit Jasmin folgte die Trennung sowie die Flucht in eine neue Beziehung, die ihm nicht gut tat. „Das war so’n Psycho-Ding, einfach die Hölle.“

Julien wollte nur noch weg von allem, was ihn stresste. Nichts mehr hören, niemanden sehen. Wie zu Beginn seiner Obdachlosigkeit übernachtete er am Auensee, in einer Unterführung am Hauptbahnhof. Nach weiteren Konflikten erlitt er einen Nervenzusammenbruch. Jasmin kümmerte sich um ihn. Sie fanden wieder zusammen.

Hilfe für Jasmin durch die Caritas

Die Trennung hatte der 24-Jährigen eine unverhoffte Wendung beschert: Die Bahnhofsmission vermittelte ihr über das Caritas-Projekt der Wohnungsnothilfe eine WG in Grünau. Eine Starthilfe des Verbandes für den Weg, irgendwann eigene Räume beziehen zu können. „Ich konnte das gar nicht fassen“, sagt Jasmin. „Beheizbare, möblierte Räume, dazu Bad und Waschmaschine!“ Von ihrer Arbeitslosenhilfe zahlt sie ein kleines Nutzungsentgelt an die Caritas.

Für Julien wiederum eröffnete der November eine nicht für möglich gehaltene Wendung. Dennis berichtete, ein Leipziger Umzugsunternehmen suche dringend Möbelträger, und Juliens Wohnungslosigkeit sei möglicherweise kein Ausschlusskriterium. „Es gab ein gutes Gespräch mit dem Chef – und seit dem 1. Dezember habe ich Arbeit.“ Steuer-ID- und Versicherungsnummer sind vorhanden, eine Postadresse dank der Tageseinrichtung Oase auch.

Wohnung in Aussicht

Noch hat Julien keine Wohnung, doch für März oder April ebenfalls die Aussicht, über die Caritas Räume in der Selliner Straße beziehen zu können. Diese Aussicht und die Arbeit haben ihm eine Perspektive gegeben. Dafür nimmt er in Kauf, dass er für Aufträge in anderen Bundesländern schon mal mitten in der Nacht auf der Firmenmatte stehen muss. „Ich ziehe das durch. Ich habe immer gesagt, dass ich wieder arbeiten möchte.“ Dennoch: Im Gegensatz zur Mehrheit der Gesellschaft, die Identifikation und Sinnfindung maßgeblich über die Erwerbsarbeit bezieht, definiert sich Julien nicht darüber. „Ich finde das falsch.“

Aus den zwei Jahren auf der Straße hat er wichtige Erkenntnisse gezogen. „Wenn es drauf ankommt, ist die Solidarität unter Obdachlosen größer. In der Welt da draußen geht es ums Anhäufen von Besitz, aber wir haben kaum was, was wir verlieren können.“ Es gibt vieles, was der 32-Jährige kritisch sieht. „Dieses Höher, Schneller, Weiter, dieser ständige Konsum, das finde ich krank. Das hat man ja vor allem vor Weihnachten gesehen. Die Leute sind nur noch darauf fixiert, Geschenke zu kaufen, die zum größten Teil überflüssig sind.“

Lieber Arbeiten als Weihnachten

Auch deshalb kann Julien am Fest nichts Heiliges entdecken. „Ich bin regelrecht sauer, dass ich nicht arbeiten kann, für mich wäre das sinnvoller.“ Weil er seinen ersten Lohn erst im Januar überwiesen bekommt, sammeln Jasmin und er Pfandflaschen.

Juliens Blick auf die Zukunft ist ambivalent. Zum einen freut er sich auf mehr Sicherheiten und auf eigene vier Wände, zum anderen weiß er: Die Umgewöhnung wird nicht leicht. „Für dich ist dein Zuhause deine Wohnung“, sagt er, „mein Zuhause ist seit zwei Jahren die Straße.“ So schwierig das oft war – Julien hat auch eine große Unabhängigkeit gespürt. Und es gibt viele, die nach dem Leben ohne Obdach zunächst Probleme mit geschlossenen Räumen haben.

Kontakt halten ist wichtig

„Den Drang, mich draußen aufzuhalten, werde ich behalten“, schätzt der 32-Jährige. Auch den Kontakt zur Bahnhofsmission und den Wohnungslosen. „Was anderes kommt nicht in die Tüte, die sind wichtig für mich.“ Wer Julien kennengelernt hat, der weiß: Hinter seiner manchmal zur Schau gestellten Schroffheit ist er ein Kümmerer, ein Fürsorger, einer, der andere nicht hängen lässt.

Das Jahr 2023 verspricht ein spannendes für ihn zu werden. Auch für seine Beziehung. Vor ein paar Wochen, mitten in der bedingt romantischen Atmosphäre eines großen Supermarkts, hat er Jasmin einen Heiratsantrag gemacht. Erfolgreich. Wann das so weit ist? „Eins nach dem anderen“, sagt Julien und grinst.

Mittlerweile ist es 19 Uhr. Julien und Jasmin treffen sich mit Anderen auf dem Willy-Brandt-Platz: Der Teekeller „Quelle“ der Michaelis-Friedens-Kirchgemeinde verteilt Stollen, Suppe, Kaffee und kleine Geschenke. Und auch wenn das Geschehen weit entfernt ist von Tannenbaum, Lametta und christlicher Heiligkeit – ganz, ganz leise ist ein Hauch von Weihnachten zu spüren.