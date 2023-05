﻿Exotische Schildkröten in Leipzigs Gewässern werden immer wieder zum Problem

Nachdem vor wenigen Tagen eine Schildkröte im Elsterflutbecken gesichtet wurde, hat auch eine Familie beim Paddeln auf dem Karl-Heine-Kanal zwei Exemplare beobachtet. Das ist nicht unproblematisch.

Leipzig. Exotische Schildkrötenarten kommen immer häufiger in Leipzigs Gewässern vor – und das kann vor allem für die Tiere zum Problem werden. Erst vor wenigen Tagen wurde eine Schildkröte in der Nähe der Sachsenbrücke gesichtet. Nun gibt es zwei weitere Sichtungen in Leipzig. LVZ-Leser Jochen Kranich berichtete, er habe am vergangenen Freitag (19. Mai) mit seiner Familie eine Paddeltour auf dem Karl-Heine-Kanal unternommen. Dort habe er gegenüber vom Kanal 28 eine Schildkröte auf einem im Wasser liegenden Baumstamm entdeckt.