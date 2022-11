Leipzig-Wiederitzsch: Carport-Brand greift auf Eigenheim über

Ein Carport-Brand sorgte am Freitagnachmittag in Wiederitzsch für Aufregung. Denn die Flammen griffen auf ein benachbartes Eigenheim über – und die Eigentümerin wurde bei Löschversuchen verletzt.

Leipzigs Feuerwehr rückte in Leipzig-Wiederitzsch an, wo die Eigentümerin eines Einfamilienhauses gegen Flammen ankämpfte.

Leipzig. Dramatische Szenen spielten sich am frühen Freitagnachmittag in Leipzig-Wiederitzsch ab: Im Gänseblümchenweg 22 geriet kurz nach 15 Uhr aus unbekannter Ursache ein Carport in Brand, der neben einem Eigenheim stand. Die Flammen loderten so stark, dass sie auf das Eigenheim übergriffen und die Eigentümerin alles unternahm, um die Flammen zu bekämpfen.

Frau nach Brand in Wiederitzsch ins Krankenhaus gebracht

Nach Angaben der Polizei wurde sie bei ihren Löschversuchen leicht verletzt und musste ins Krankenhaus St. Georg gebracht werden. Der Brand konnte erst wirksam bekämpft werden, als die Feuerwehr eintraf.

Feuerwehr war mit sieben Fahrzeugen in Wiederitzsch

Die Kameraden der Hauptfeuerwache sowie der Feuerwachen Nord und Nordost rückten mit sieben Fahrzeugen an. Kurz nach 16 Uhr war der Löscheinsatz beendet. Die Schadenshöhe wird nach Angaben der Polizei noch ermittelt.