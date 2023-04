﻿Wildpark Leipzig: Stundenlanges Warten am Parkautomaten – Stadt prüft neues System

Ärger beim Ausflug

Lange Wartezeit am Wildpark in Leipzig-Connewitz: Circa 30 Menschen warten, um einen Parkschein ziehen zu können.

Eine meterlange Schlange vor dem Parkscheinautomaten und verärgerte Autofahrer, die eine Stunde auf ihr Parkticket warteten. Kürzlich herrschte Frust am Wildpark in Leipzig-Connewitz. Schuld war das Bargeld. Die Stadt arbeitet an einer Lösung.

