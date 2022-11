﻿Leipzig will Schottergärten verbieten und Pflicht zur Begrünung einführen

Der Montag in Leipzig: Stadtwerke geben neue Preise für Gas, Fernwärme und Strom bekannt

Enorme Preissteigerungen am Energiemarkt infolge des Ukraine-Krieges gehen auch an den Stadtwerken Leipzig nicht vorbei. Dass es zu Erhöhungen der Energiepreise für Stadtwerke-Kunden kommen würde, deutete sich lange an. Am Montag legte der Konzern die konkreten Zahlen vor.