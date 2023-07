﻿Leipzig will neue Straßenbahnstrecke Mockau-Nord erst später bauen

Leipzig. Der seit 50 Jahren geplante Bau der Straßenbahn-Neubaustrecke Mockau-Nord ist wieder ein Stück in die Ferne gerückt. Nachdem die Stadtverwaltung zuletzt einen Baubeginn „ab 2026“ in Aussicht stellte, wird jetzt in ihrem Internetauftritt ein Baustart „ab 2027“ angekündigt. Das Rathaus hatte im Jahr 2016 die Planungen aus DDR-Zeiten aufgegriffen, die bereits den Bau einer Gleistrasse von der Mockauer Post über die Mockauer und die Taucher Straße vorgesehen hatten.

Beim Neustart der Planungen war damals ein Baubeginn für das Jahr 2020 genannt worden. Jetzt soll das Projekt im März 2027 in Gang kommen. Weil mit den neuen Gleisen auch Fahrbahnen und Gehwege saniert, Radwege angelegt und Versorgungsleitungen erneuert werden sollen, summieren sich die Kosten voraussichtlich auf rund 30 Millionen Euro. Davon sollen die Leipziger Verkehrsbetriebe (LVB) 13,3 Millionen Euro tragen und die Stadt Leipzig 16,8 Millionen Euro aus ihrem Haushalt.

So soll die neue Straßenbahntrasse verlaufen (grün), gleichzeitig soll die marode alte Verbindung (violett) stillgelegt werden. © Quelle: LVZ

„Termine sind immer nur Anhaltspunkte“

Auf LVZ-Nachfrage stellt die Stadtverwaltung klar, dass es sich trotz des jetzt ein Jahr späteren Starts eigentlich um keine Verschiebung handle. Die bis vor zwei Monaten geltende Ankündigung, den Bau „ab dem Jahr 2026“ zu realisieren, habe lediglich besagt, „dass dieser nicht früher als 2026 erfolgen kann“, heißt es vom Verkehrs- und Tiefbauamt der Stadt. Außerdem sei der Planungsprozess für solch ein Vorhaben so komplex, „dass Zeitabläufe und voraussichtliche Termine immer nur Anhaltspunkte auf Basis der zum Zeitpunkt vorliegenden Planungsstände sein können“.

Dennoch gehen die Planer der Stadt aktuell davon aus, dass dieses Großprojekt tatsächlich im Jahr 2027 beginnen wird. „Die aktuelle Terminplanung sieht einen Baubeginn im März 2027 vor“, teilt das Amt auf LVZ-Anfrage mit. „Um diese komplexe Baumaßnahme in der Örtlichkeit umsetzen zu können, muss von einem Zeitraum von mindestens zwei Jahren ausgegangen werden. Damit ist eine vollständige Inbetriebnahme vor März 2029 nicht realistisch.“

Die LVB haben jetzt angekündigt, dass sie ihre Straßenbahngleise in der Kieler Straße doch noch einmal notdürftig instand setzen werden, obwohl die Neubaustrecke die maroden Gleise dort überflüssig machen sollen. Wegen der bisher eingetretenen Bauverzögerungen hatten die LVB diese Anlage vor rund zwei Jahren schon einmal notdürftig saniert.

Um die Nutzungsdauer weiter zu erhöhen, sollen die neuen Gleisarbeiten in der Kieler Straße im Herbst durchgeführt werden. „Geplant ist eine Instandsetzung für rund 1,1 Millionen Euro“, sagt Sprecher Marc Backhaus. Über den genauen Zeitpunkt und den Einsatz eines Schienenersatzverkehrs werde vor dem Baustart informiert.

Die maroden Straßenbahngleise in der Kieler Straße sollen stillgelegt werden, wenn die neue Straßenbahntrasse Mockau-Nord fertig ist. Im Herbst werden sie aber noch einmal instand gesetzt, damit sie bis 2029 genutzt werden können. © Quelle: André Kempner

Die LVB können mit der aktuellen Entwicklung leben. „Mit einem Beschluss des Leipziger Stadtrates sind die Fertigstellung der Neubaustrecke Mockauer Straße und damit, wie vorgesehen, der Einsatz der neuen Straßenbahngeneration XXL+ für das Jahr 2028 geplant“, erläutert der Sprecher die Position des städtischen Unternehmens.

Dass die Planer im Verkehrs- und Tiefbauamt jetzt von einer „Inbetriebnahme“ im Jahr 2029 ausgehen, sei kein Widerspruch: Zwischen „Fertigstellung“ und „Inbetriebnahme“ vergehe immer Zeit, weil die neue Trasse geprüft und anschließend erst noch förmlich für die Inbetriebnahme freigegeben werden müsse, so Backhaus.

Machbarkeitsstudie für Weiterführung wird vorbereitet

Fans der Leipziger Straßenbahn haben vermutet, dass die ständigen Verschiebungen des Baustarts mit Konzepten für eine Verlängerung der jetzt geplanten neuen Trasse Mockau-Nord bis nach Thekla-Süd und zur Betriebsstrecke des Technischen LVB-Zentrums in Heiterblick zusammenhängen könnten. Wenn auch noch diese Verbindung entsteht, würden kilometerlange Umleitungen beim Ein- und Ausrücken vieler Bahnen entfallen, hieß es.

Die LVB widersprechen diesem Zusammenhang. Die für diese Erweiterung vorgesehene Machbarkeitsstudie sei noch nicht beauftragt worden, heißt es dort. Aber Planer der Stadt und der LVB würden gemeinsam an den Vorbereitungen arbeiten. Wie berichtet, soll die Machbarkeitsstudie in diesem Jahr vergeben werden und bis Ende 2025 fertig sein. „Auf die Planungen für Mockau-Nord hat dies aber keinen Einfluss“, so Marc Backhaus. Dafür sei das weitere Vorhaben noch zu sehr Zukunftsmusik.

