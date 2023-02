﻿Leipzig wird zum europäischen Branchentreff der Metallbearbeiter

Leipzig. Dass sie ein Schwergewicht ist, sieht man dem technischen Gerät, das da am Haken hängt, nicht an. Aber die per Schwerlasttransport nach Leipzig gelieferte knapp vier Meter hohe Maschine wiegt neun Tonnen. Die Exzenterpresse der Erfurter Pressen- und Maschinenbau GmbH, mit der man unter anderem Metallbleche umformen kann, ist eines der Ausstellungsstücke, die in Kürze in den Hallen der Leipziger Messe zu sehen sind.

Vom 7. bis 10. März finden die umsatzstarken Fachmessen für Werkzeugmaschinen und Metallbearbeitung, Intec und Z, statt – und zwar als Präsensveranstaltung. Vor zwei Jahren konnten die Messen pandemiebedingt nur virtuell über die Bühne gehen. In diesem Jahr gesellt sich erstmals die Grindtec dazu. Die internationale Fachmesse für Werkzeugbearbeitung und Werkzeugschleifen zieht von Augsburg nach Leipzig und gehört zu den wichtigen Akquisen, wie die Messe- Geschäftsführung betont.

Zahlreiche Technologieführer in Leipzig

„Zahlreiche Technologieführer aus dem Werkzeugmaschinenbau, renommierte Anbieter von Präzisionswerkzeugen, Spezialisten für Automatisierungslösungen, innovative Zulieferer und namhafte Anbieter von Werkzeugbearbeitungssystemen zeigen auf dem Messetrio ihre neuesten technologischen Entwicklungen“, sagt der für die Schauen verantwortliche Sprecher Christian Heinz.

Es sei der erste wichtige Branchentreff des Jahres für die metallbearbeitende Industrie sowie Zuliefer- und Werkzeugbranche in Europa. 800 Aussteller werden zu dem Messeverbund erwartet, der sich mit der kompletten Wertschöpfungskette der Metallbearbeitung befasst. Unter den Ausstellern seien zahlreiche Technologieführer.

Besucher erwartet zudem laut Heinz ein umfangreiches Fachprogramm unter anderem mit Technologiethemen wie additive Fertigung, Sensorik oder Wertschöpfung durch Wasserstoff.