﻿Sollten Leipzigs Kleingärten an die öffentliche Müllentsorgung angeschlossen werden?

Grünschnitt wird in den Schrebergärten meist kompostiert. Alle anderen Abfälle müssen Pächterinnen und Pächter mit nach Hause nehmen. Das funktioniert nicht überall in Leipzig gut.

Leipzig. Mit 39.000 Parzellen ist Leipzig Deutschlands Schrebergarten-Hauptstadt. Nirgendwo sind die kleinen grünen Oasen, in denen Selbstversorger Tomaten, Gurken, Kürbisse, Äpfel und Kirschen anbauen, so verbreitet wie hier. Die Nachfrage nach freien Gärten ist in den vergangenen Jahren stetig gestiegen.