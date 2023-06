Leipziger Wohnungsgenossenschaften wollen Energiekosten künftig stabil halten

Leipzig. Sechs Leipziger Wohnungsgenossenschaften wollen gemeinsam mit den Leipziger Stadtwerken die Energieversorgung für ihre Kundschaft künftig stabil halten. Dazu sei ein für Leipzig bislang einzigartiges Abkommen geschlossen worden, teilten die Vertragspartner mit. Zu ihnen gehören neben der Leipziger Gruppe, die BGL, die WBG, die Lipsia, die Unitas, die Wogetra und die VLW.

Ab sofort decken die Wohnungsgenossenschaften ihren Energiebedarf für Strom, Fernwärme und Gas gesammelt über die Leipziger Stadtwerke, die dadurch am Energiemarkt geschlossen für die sechs Beteiligten einkaufen können. „Natürlich ist es einfacher und effizienter, wenn einer für sechs Partner am Markt einkauft“, erklärte Peter Krutsch, Sprecher der Leipziger Versorgungs- und Verkehrsgesellschaft. Bisher hätten die Genossenschaften einzelne Verträge geschlossen. Durch die Kooperation würden sie sich auch Mengenpreisvorteile erhoffen, so Krutsch.

Energiekrise und Ladesäulen

„An der Energiekrise im letzten Jahr konnte man gut sehen, was passiert, wenn man kurzfristig plant. Da konnte auf die teuren Preise am Markt nicht reagiert werden“, so Krutsch. Der Kooperationsvertrag gelte für die nächsten zwei Jahre und könne dann verlängert werden.

Neben der Energieversorgung einigten sich die Partner auch darauf, das Angebot an E-Ladesäulen in ihren Wohngebieten auszubauen. Bereits geplant sind weitere Ladestationen in der Stallbaumstraße, am Johannisplatz, in der Ulmer Straße und der Thaerstraße.

