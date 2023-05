Vor Laden in Leipzig: Mehrere Menschen bei Attacken mit Reizgas und Eisenstange verletzt

Leipzig. Innerhalb von zwei Tagen, am Montag und am Dienstag, ist es in der Wurzner Straße in Leipzig-Volkmarsdorf zu zwei gewaltsamen Auseinandersetzungen vor einem Geschäft gekommen. Wie die Polizeidirektion Leipzig am Mittwoch informierte, seien dabei mehrere Personen verletzt worden. Drei polizeibekannte Männer wurden vorläufig festgenommen. Sie befinden sich inzwischen aber wieder auf freiem Fuß.

Leipzig: Ein Verletzer musste ins Krankenhaus gebracht werden

Bei dem ersten Vorfall am Montagabend hatte ein 37-jähriger Mann einen anderen mit einer Eisenstange traktiert. Wie die Polizei berichtete, sei das Opfer durch die Hiebe verletzt worden. Er habe in ein Krankenhaus gebracht werden müssen.

Polizeieinsatz in der Wurzner Straße in Leipzig am Montag. © Quelle: Emma Schmidt

Am Dienstagnachmittag dann tauchte eine Personengruppe vor dem Geschäft in der Wurzner Straße auf. Es kam laut Polizei erneut zu einer Auseinandersetzung, bei der Reizgas versprüht wurde. Außerdem drohte ein 30-jähriger Mann einem anderen mit einem spitzen Gegenstand und verletzte damit eine weitere Person. Die Angreifer flüchteten nach der Attacke in unbekannte Richtung.

Der 30-Jährige konnte von Beamten vor Ort aufgegriffen werden. Nach Ermittlungen der Ordnungshüter wurden zwei weitere polizeibekannte Männer vorläufig festgenommen. Die drei Tatverdächtigen seien inzwischen aber wieder entlassen worden, hieß es. Sie müssten sich nun wegen Landfriedensbruchs sowie gefährlicher Körperverletzung verantworten.

