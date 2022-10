﻿In Leipzig steigt Interesse an privatem Schusswaffenbesitz

In Leipzig wächst das Interesse an Schusswaffen.

In Leipzig gibt es immer mehr Menschen mit einer Waffenbesitzkarte. Nachdem im vergangenen Jahr deren Zahl im Stadtgebiet um 3,5 Prozent gestiegen ist, deutet sich in diesem Jahr ein weiterer deutlicher Zuwachs an.

