﻿Bargeld in Leipzig: Zahl der Geldautomaten sinkt, Supermärkte und Tankstellen füllen die Lücke

Aldi am Leipziger Rabet bekommt großen Nachbarn

Eine kleine Volksbank aus dem Erzgebirge investiert nahe der Leipziger Eisenbahnstraße Millionen in ein ungewöhnliches Bauprojekt. Dabei wird der Aldi-Markt am Rabet vergrößert und um 26 Sozialwohnungen ergänzt. Das Ganze geschieht auf ökologisch vorbildliche Weise, so die Investoren zur Grundsteinlegung.