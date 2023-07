﻿Schulanfänger besser gegen Masern, Mumps und Röteln geimpft

Leipzig. Wer im Leipziger Gesundheitsamt hinter die Kulissen schauen will, hat jetzt eine neue Möglichkeit. Die Behörde hat ein „Dashboard Kindergesundheit“ ins Internet gestellt, in dem die Ergebnisse der Schulaufnahmeuntersuchungen in der Stadt abgerufen werden können. Die Übersicht sei „innovativ und transparent“ sowie „ein großer Fortschritt in der Gesundheitsberichterstattung“, heißt es vom Rathaus. Was erwartet interessierte Eltern?

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Impfnachweise werden kontrolliert

Wer den Internetauftritt des Gesundheitsamtes anklickt und dort das Stichwort „Gesundheitsberichterstattung“ aktiviert, stößt auf eine Fülle von Daten. So kann er unter anderem sehen, in welchen Stadtbereichen wie viel Prozent der Kinder vorm Schulanfang sprachliche Defizite haben, ihre Bewegungsabläufe nicht richtig steuern können, fettleibig sind beziehungsweise an Sehstörungen leiden.

Wer genauer hinschaut, stellt Auffälligkeiten fest: zum Beispiel zur Impfzurückhaltung. Nur 88,6 Prozent der Schulanfänger von 2022 waren gegen Masern, Mumps und Röteln geimpft; im Jahr 2018 waren es sogar lediglich 74,2 Prozent gewesen. Am niedrigsten ist die Vorjahreszahl der als vollständig geimpft erfassten Mädchen und Jungen in den Bereichen Altlindenau (78,5 Prozent), Lößnig (82,6 Prozent) und Grünau (82,8 Prozent).

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Trotz des allgemeinen Anstiegs sind zuletzt allerdings etwas mehr Leipziger Kinder als 2021 ganz ohne Impfnachweis bei diesen drei Krankheiten gewesen. Dies ist besonders aufschlussreich, weil seit dem 1. März 2020 das Masernschutzgesetz gilt. Demnach müssen Personen, die nach dem 31. Dezember 1970 geboren wurden und in einer Gemeinschaftseinrichtung betreut werden, sowie Menschen, die in Gesundheitseinrichtungen und Gemeinschaftseinrichtungen tätig sind, einen Masernschutz nachweisen.

Tausende Kinder werden in Leipzig jedes Jahr bei den Schuleingangsuntersuchungen gecheckt. Was dabei festgestellt wurde, wusste bislang nur ein kleiner Kreis. Jetzt hat das Leipziger Rathaus die Ergebnisse ins Internet gestellt (Symbolbild). © Quelle: Wolfgang Sens

Das Masernschutzgesetz soll dazu beitragen, die für den Gemeinschaftsschutz und die für die Elimination der Masern notwendigen Impfquoten zu erreichen und beizubehalten. Eine Immunität der Bevölkerung von 95 Prozent wird weltweit als Voraussetzung zur Beseitigung der Masern angesehen und akzeptiert.

Weniger Sprachstörungen und -auffälligkeiten

Leicht gesunken ist bei Leipzigs Schulanfängern der Prozentsatz mit Sprachauffälligkeiten und -störungen. Nachdem in den vier Jahren zuvor bei den Einschulungsuntersuchen jeweils rund 35 Prozent der Kinder mit solchen Befunden registriert worden waren, lag der Wert zuletzt bei rund 30 Prozent. Dabei wurden 8,1 Prozent mit Arztüberweisung registriert, 14,8 Prozent in Behandlung und 7,5 Prozent mit einem Minimalbefund. Werden solche Störungen nicht erkannt und behandelt, können sie dazu führen, dass ein Kind später in der Schule Schwierigkeiten beim Lesen, Schreiben sowie Rechnen hat.

Familie Alle News zum Thema Familie in Leipzig immer donnerstags gegen 16 Uhr im E-Mail-Postfach Abonnieren Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der zu.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Nachdem die Zahl der übergewichtigen und an Adipositas erkrankten Leipziger Kinder bei den Einschulungsuntersuchungen für das Jahr 2021 auf 10,6 Prozent deutlich angestiegen war (2020: 7,6 Prozent), ist sie bei den Schulstartern 2022 leicht auf 9,9 Prozent gesunken. Sie liegt damit aber immer noch über den Jahren 2018 (9,1 Prozent) und 2019 (8,5 Prozent). Die meisten betroffenen Mädchen und Jungen hat es zuletzt in diesen beiden Kategorien bei den Schulanfängern in Grünau, Mockau, Gohlis-Nord, im Inneren Osten und in Paunsdorf gegeben.

„Wenn die Ergebnisse der Schulaufnahmeuntersuchungen zeigen, dass der Anteil übergewichtiger Kinder offenbar in den Corona-Jahren zugenommen hat, dann müssen wir uns dezernatsübergreifend zusammensetzen und kommunale Ansätze erarbeiten und umsetzen“, kommentiert Gesundheitsbürgermeisterin Dr. Martina Münch die Entwicklung.

Auch die Zahl der Rückstellungen vom Schulbesuch war beim Einschulungsjahrgang 2022 in ganz Leipzig wieder vergleichsweise hoch. Sie lagen mit 8,5 Prozent zwar geringfügig unter dem Wert von 2021 – aber noch deutlich über den Zahlen der Jahre 2020 (7,2 Prozent), 2019 (7,9 Prozent) und 2018 (7,8 Prozent). Gesunken ist dagegen der Anteil der Kinder, für die ein sonderpädagogischer Förderungsbedarf festgestellt wurde. Die 6,5 Prozent sind der mit Abstand niedrigste Wert seit 2018.

Besonders hoch war die Gesamtzahl der Rückstellungen und Förderungsbedarfe zuletzt mit rund 30 Prozent in Grünau und Paunsdorf, mit 26,3 Prozent in Schönefeld, mit 24,7 Prozent in Altlindenau und mit 21,5 Prozent im Inneren Osten.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Politiker sollen sensibilisiert werden

Im Gesundheitsamt heißt es, die primäre Zielgruppe des neuen Internet-Angebots seien Verantwortliche aus der Politik, aus Fachämtern und Referaten, ebenso Ämter aus anderen Kommunen in Sachsen und niedergelassene Kinderärzte. „Die dargestellten Inhalte unterstreichen die bereits bekannten Tendenzen, dass Gesundheit und soziale Ungleichheit im Zusammenhang stehen“, erklärte eine Sprecherin.

Amtsintern würden jetzt Ressourcen des Kinder- und Jugendärztlichen Dienstes so koordiniert, dass in Stadtteilen mit besonderem Handlungsbedarf für Untersuchungs- und Beratungsangebote mehr Zeit vorgehalten wird.

LVZ