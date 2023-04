﻿Laut gegen Rechts: Hunderte feiern beim Festival „Leipzig zeigt Courage“

Leipzig. Am 30. April haben sich auf dem Dach der Moritzbastei erneut Bands und Musik-Projekte zu ihrer Haltung gegen Rassismus und Fremdenfeindlichkeit bekannt – die Besetzung ist hochkarätig. Hunderte Fans haben mitgefeiert.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Zum Beispiel ist die Hochschule für Technik, Wirtschaft und Kultur (HTWK) Leipzig bereits zum fünften Mal dabei. In der Regie von Enrico Ruge (Fakultät Informatik und Medien) gestalten Studierende den crossmedialen Web- und Social-Media-Auftritt des Festivals. Und zwar mit richtig großem Besteck, wie auch Sebastian Krumbiegel, Aktivist und Sänger der Band „Die Prinzen“ betont. „Das sind nicht zwei, drei Leute mit kleinem Equipment, sondern da kommt ein ganzer Tross mit einem Truck und enormer, professioneller Ausrüstung“, so der Sänger.

HTWK Leipzig gegen Ausgrenzung und Fremdenhass

„Ausgrenzung und Fremdenhass haben bei uns und unseren Studierenden keinen Platz“, stellt Gunter Janssen klar, Professor für Medienwirtschaft. An der HTWK studieren derzeit über 6660 Menschen aus mehr als 60 Nationen. Durch die Kooperation mit „Leipzig zeigt Courage“ signalisiert die Hochschule gesellschaftliche Mitverantwortung. „Unser Ziel ist eine offene, menschenfreundliche, in Frieden und Freiheit lebende Gesellschaft“, so Janssen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Zum Rahmenprogramm am 30. April gehört der „Markt der Zukunft“. Hier präsentieren sich ab 16 Uhr Leipziger Vereine und Initiativen, unter anderem die Ephraim Carlebach Stiftung, die Stiftung Friedliche Revolution, das Johanniter-Programm „Paten für Geflüchtete“ sowie das Jugendparlament Leipzig. Das Bühnengeschehen beginnt um 17.30 Uhr, moderieren werden Tim Thoelke und Julius Fischer. Das Jugendfestival „Junge Musiker gegen Gewalt und Rassismus am kommenden Samstag startet um 20 Uhr im Halle 5 e.V., Windscheidstraße 51.

Leipzig zeigt Courage:Olli Schulz & Band als Headliner des Abends

Headliner des Abends unter der Schirmherrschaft von Oberbürgermeister Burkhard Jung (SPD) werden Olli Schulz & Band sein. Der Singer-Songwriter, Podcaster und Schauspieler sagte sofort zu, als Krumbiegel fragte, ob er in diesem Jahrgang dabei wäre.

Um die weiteren Acts kümmerte sich Rick Barkawitz, früher Booker der Moritzbastei, inzwischen Freiberufler. Songwriterin Ilgen-Nur ist eine ebenso aufstrebende Künstlerin wie Rapperin Rote Mütze Raphi oder Sängerin Jamila & The Other Heroes, die zeitgenössische mit folkloristischen Klängen kombiniert, europäische mit orientalischen.

Schon beim Opener, Cave Dealer aus Leipzig, sind mehrere Hundert da, feiern das Wetter und die Band, die das Nachwuchsfestival vor einer Woche und damit den Auftritt gewonnen hat. Schöner Indie-Rock. In der Pause spricht Theo von „Peace Harmony“ über die Notwendigkeit des Handelns, fordert mehr Toleranz. “Wann wurde die Welt durch bloßes Erzählen gerettet?“

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

„Jamila And The Other Heroes“ ist eine international besetzte Band und zaubert Psychedelic Funk mit Einflüssen aus vielen Kulturen, mitreißend großartig. Die Sängerin sprüht vor Charisma und guter Laune.

Die LVZ ist für Sie mit vor Ort und wird diesen Artikel mit den Ereignissen des Abends aktualisieren.