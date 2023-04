Leipzig zeigt Courage und feiert ein Comeback - Das war der Sonntag

Guten Abend, liebe Leserinnen und Leser,

was für ein Comeback! Der letzte Tag der Leipziger Buchmesse endet mit einem wunderbaren Erfolg für die Veranstalter: Insgesamt 274.000 Besucherinnen und Besucher waren vom 27. bis 30. April in den Messehallen unterwegs, um an den Verlagsständen, bei Lesungen und Vorträgen, in den Hallen der Manga-Comic-Con, auf der Antiquariatsmesse in der Hainstraße und bei den 3000 Veranstaltungen von „Leipzig liest“ das geschriebene Wort und die Literatur zu feiern. Es war eine ausgesprochene Freude, nach dreijähriger Pause, die Leipziger Buchmesse wieder derart gut besucht zu sehen.

„Am schwersten ist es mir gefallen, mich zu wiederholen.“ Angela Merkel, ehemalige Bundeskanzlerin.

Am Samstagabend hatte sich mit Bundeskanzlerin a.D. Angela Merkel zudem ein ganz besonderer Buchmessegast die Ehre in Leipzig gegeben. Die ehemalige Bundeskanzlerin (CDU) tritt bekanntlich selten öffentlich auf. Im Schauspielhaus ging es am Abend vor allem um zwei historisch bedeutende Reden, die die 68-Jährige am 3. Oktober 2021 in Halle und am 31. August 2015 in Berlin gehalten hatte. „Zeit“-Chefredakteur Giovanni di Lorenzo moderierte das Gespräch, das bisweilen gar humorvoll und persönlich wurde. Meine Kollegin Janina Fleischer war dabei. Hier hat sie für Sie den Abend im Schauspielhaus Leipzig beschrieben.

Auftritt von "Cave Dealer", der Gewinnerband des Courage-Wettbewerbs, am Sonntagabend beim Festival "Leipzig zeigt Courage" auf dem Dach der Moritzbastei in Leipzig. © Quelle: Christian Modla

Laut gegen Rechts: Hunderte feiern beim „Leipzig zeigt Courage“-Festival auf dem Dach der Moritzbastei. Hunderte Menschen haben sich am Sonntagabend auf dem Dach der Moritzbastei versammelt, um gemeinsam laut gegen Rechts zu sein und das Festival „Leipzig zeigt Courage“ zu feiern. Hunderte Menschen haben sich am Sonntagabend auf dem Dach der Moritzbastei versammelt, um gemeinsam laut gegen Rechts zu sein und das Festival „Leipzig zeigt Courage“ zu feiern. Mein Kollege Mark Daniel ist dabei.

Giraffen am Abgrund und die Schule der Liebe: So war der Rundgang in der Spinnerei. Fast ausnahmslos zeigen die Galerien beim Rundgang in der Spinnerei Malerei aus Leipzig. Auch am Sonntag kommen Tausende, trotz Buchmesse und Helene-Fischer-Festspielen. Fast ausnahmslos zeigen die Galerien beim Rundgang in der Spinnerei Malerei aus Leipzig. Auch am Sonntag kommen Tausende, trotz Buchmesse und Helene-Fischer-Festspielen. Mein Kollege Jürgen Kleindienst war vor Ort.

Vermummung oder Gesundheitsschutz? – Streit um das Maske-Tragen bei Demos in Leipzig. „Dem Montagszirkus entgegen“, „Nazis wegbassen“ – unter Mottos wie diesen gehen jede Woche Menschen in Leipzig gegen Rechtsextreme und Verschwörungsideologen auf die Straße. Wer zu Corona-Zeiten demonstrierte, für den war die Maske zeitweise Pflicht. Jetzt, nach Auslaufen der sächsischen Coronaschutzverordnungen, tragen sie einige aber immer noch freiwillig. Und Polizei, Politikerinnen, Aktivisten und Sicherheitsbehörden sind sich uneinig in der Frage: Ist das schon Vermummung oder noch Gesundheitsschutz? „Dem Montagszirkus entgegen“, „Nazis wegbassen“ – unter Mottos wie diesen gehen jede Woche Menschen in Leipzig gegen Rechtsextreme und Verschwörungsideologen auf die Straße. Wer zu Corona-Zeiten demonstrierte, für den war die Maske zeitweise Pflicht. Jetzt, nach Auslaufen der sächsischen Coronaschutzverordnungen, tragen sie einige aber immer noch freiwillig. Und Polizei, Politikerinnen, Aktivisten und Sicherheitsbehörden sind sich uneinig in der Frage: Ist das schon Vermummung oder noch Gesundheitsschutz? Meine Kollegin Antonie Rietzschel hat die Details recherchiert.

Self-Publisherin Jannika Hoffmann auf der Leipziger Buchmesse: Kein Verlag aber eine 90-Stunden-Woche. Auf der Buchmesse sind auch sie unterwegs: Autorinnen und Autoren, die ihre Bücher selbst herausgeben. Manche können davon sogar leben. Mein Kollege Josa Mania-Schlegel hat eine von ihnen getroffen. Auf der Buchmesse sind auch sie unterwegs: Autorinnen und Autoren, die ihre Bücher selbst herausgeben. Manche können davon sogar leben. Mein Kollege Josa Mania-Schlegel hat eine von ihnen getroffen. Lesen Sie hier seine Reportage.

1. Mai mit zahlreichen Demos in Leipzig: Der 1. Mai ist dann nicht nur Feiertag sondern als Tag der Arbeit(erklasse) auch traditionell Tag mit vielen politischen Forderungen. Der 1. Mai ist dann nicht nur Feiertag sondern als Tag der Arbeit(erklasse) auch traditionell Tag mit vielen politischen Forderungen. Allein für Montag wurden zehn Kundgebungen und Demonstrationen angezeigt : die größte in Verantwortung des Deutschen Gewerkschaftsbundes (DGB) trägt den Titel „Ungebrochen solidarisch“ und wird mit etwa 1000 Menschen ab 12 Uhr auf dem Markt stattfinden. Schon im 10 Uhr startet einen Fahrradzubringer zur DGB-Veranstaltung auf der Anton-Bruckner-Allee im Clara-Zetkin-Park.

Aufgalopp im Scheibenholz: Tausende Pferdesportbegeisterte werden erwartet, wenn am 1. Mai mit dem traditionellen Aufgalopp die Saison auf der Leipziger Rennbahn im Scheibenholz startet. Tausende Pferdesportbegeisterte werden erwartet, wenn am 1. Mai mit dem traditionellen Aufgalopp die Saison auf der Leipziger Rennbahn im Scheibenholz startet. Wir haben alle wichtigen Infos vorab zusammengefasst.

Das Deutschlandticket geht an den Start – der Fahrschein für 49 Euro gilt in allen Bussen und Bahnen im Nah- und Regionalverkehr. – der Fahrschein für 49 Euro gilt in allen Bussen und Bahnen im Nah- und Regionalverkehr. Hier erfahren Leipzigerinnen und Leipziger, was es rund um das Ticket zu beachten gibt.

