﻿Laut gegen Rechts: Viele Hundert feiern beim Festival „Leipzig zeigt Courage“ vor allem Olli Schulz

Viele hundert Menschen haben am Sonntagabend das das Festival „Leipzig zeigt Courage“ auf dem Dach der Moritzbastei besucht – und starke Musikerinnen und Musiker ebenso gefeiert wie deutliche Ansagen gegen Rassismus und Fremdenfeindlichkeit. Der große Abräumer war Olli Schulz.

Leipzig. Zum Schluss wurde es frisch, in doppeltem Sinn. Während die Temperatur sank, legte Olli Schulz mit knackigen Statements gegen Rechts in Kombination mit ungezwungen guter Laune los. 30. April, dieser Abend ist seit jeher – Corona-Zeiten ausgenommen – das Datum von „Leipzig zeigt Courage“. Bands und Musik-Projekte legen der klaren Haltung gegen Rassismus und Fremdenfeindlichkeit einen Soundteppich aus. Am Sonntag haben viele Hundert Menschen das Konzert auf dem Dach der Moritzbastei erlebt.