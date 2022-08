Für Frieden, Freiheit und ein selbstbestimmtes Leben: Am Mittwochabend haben bis zu 3000 Menschen auf dem Augustusplatz in Leipzig den Unabhängigkeitstag der Ukraine gefeiert. Bei einem Demo-Zug über den Ring demonstrierten sie gegen den russischen Angriffskrieg.

Leipzig. Auf dem Leipziger Augustusplatz und dem Innenstadtring haben sich am Mittwochabend bis zu 3000 Menschen versammelt. Blau-gelbe Nationalflaggen wehen nicht nur in der Luft, sie sind längst zu einem beliebten Accessoire am Körper geworden. Unter Plakate und Transparente mischen sich auch bunte Blumenkränze, mit denen sich Mädchen und Frauen schmücken. Die Ukraine feiert den 31. Jahrestag ihrer Unabhängigkeit.

Freiheitswille ist nicht zu brechen