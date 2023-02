Leipzig Zentrum-Ost: Drei Verletzte in Straßenbahn nach Gefahrenbremsung

Am Montagnachmittag sind am Willy-Brandt-Platz im Leipziger Zentrum-Ost drei Fahrgäste einer Straßenbahn verletzt worden. Der Fahrer hatte eine Gefahrenbremsung einleiten müssen, um die Kollision mit einem Pkw zu verhindern.

Leipzig. Wegen der Gefahrenbremsung einer Straßenbahn im Leipziger Zentrum-Ost sind am Montagnachmittag drei weibliche Fahrgäste gestürzt und verletzt worden. Laut Polizei habe der Straßenbahnfahrer bremsen müssen, um eine Kollision mit einem Pkw zu verhindern. Die drei betroffenen Fahrgäste im Alter von 57, 58 und 31 Jahren mussten ambulant behandelt werden.

Den Angaben zufolge, war ein 34-jähriger Pkw-Fahrer gegen 17 Uhr auf dem Willy-Brandt-Platz in westlicher Richtung unterwegs gewesen und wollte auf Höhe der Gerberstraße nach links auf die Straße Am Hallischen Tor abbiegen. Zeitgleich fuhr die Straßenbahn daneben in Richtung Tröndlinring.

Der 29-jährige Fahrer konnte rechtzeitig eine Gefahrenbremsung einleiten und einen Zusammenstoß mit dem Pkw verhindern. Der Verkehrsunfalldienst hat die Ermittlungen übernommen.